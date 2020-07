Zoon van frontman Green Day verontschuldigt zich voor vermeend seksueel wangedrag SDE

24 juli 2020

20u29

Bron: Pitchfork 0 Celebrities Joey Armstrong, de 25-jarige zoon van Green Day-frontman Billie Joe Armstrong (48), wordt door z'n ex-vriendin Lydia Night (19) beschuldigd van emotioneel misbruik en seksueel wangedrag.

Joey Armstrong is drummer van punkrockband SWMRS. Hij leerde Lydia Night, van de band The Regrettes, kennen in mei 2017, via Instagram. Hij was toen 22, zij 16. Armstrong bood aan dat The Regrettes mee op tournee zouden gaan met SWMRS. Tijdens de tournee zocht hij toenadering tot haar, waarna ze een relatie begonnen. Die moest geheim blijven, al wisten de leden van SWMRS er wel van, zegt Night. Volgens de muzikante zette Armstrong haar onder druk om stappen te zetten in hun relatie én om die geheim te houden voor haar ouders. “Telkens wanneer we op seksueel vlak een stap zetten, was dat omdat hij het wilde", schrijft ze. “Hij maakte dat duidelijk door ofwel mijn hand op z'n kruis te leggen of me ten schande te maken wanneer ik zei dat ik me niet op m’n gemak voelde. Wanneer ik geen toestemming gaf, negeerde hij me of probeerde hij me te doen twijfelen aan m'n gezonde verstand.”

Vlak voor haar achttiende verjaardag maakte ze een einde aan de relatie. Toch moesten de twee bands nog zeven maanden lang op tournee. “Het voelde alsof SWMRS en hun team alles wat ze konden deden om hun macht te tonen en om me te straffen", zegt Night. Uiteindelijk sprak ze Armstrong in december 2019 aan over z'n gedrag. “Hoewel hij me tijdens ons gesprek verschillende keren onderbrak, leek het ongeveer tot hem door te dringen wat ik zei en bood hij z'n verontschuldigingen aan.” Enkele weken geleden stuurde Armstrong haar ook een handgeschreven verontschuldiging.

Night legt ook uit dat ze besloot om zich nu uit te spreken over het voorval, omdat SWMRS eerder deze week een statement uitbracht over hoe ze mensen die naar buiten komen met beschuldigingen van seksueel misbruik, steunen. Hypocriet, vindt Night. “Wat ik heb meegemaakt was emotioneel misbruik en seksuele intimidatie bij iemand die een machtspositie tegenover mij had", zegt ze.

Armstrong heeft ondertussen gereageerd op de beschuldigingen. “Ik wil even reageren op Lydia’s Instagrambericht over onze relatie”, schrijft hij. “Hoewel ik het niet eens ben met sommige van de dingen die ze over mij gezegd heeft, is het belangrijk dat ze die kán zeggen en dat ze gesteund wordt wanneer ze zich uitspreekt. Ik respecteer haar immens en accepteer volledig dat ik gefaald heb als partner. Ik was egoïstisch en heb haar tijdens onze relatie en in de twee jaar daarna niet behandeld op de manier die ze verdiende. Ik heb me al privé verontschuldigd en ik hoop dat ze me kan vergeven. Als en wanneer ze daar klaar voor is. Ik neem verantwoordelijkheid voor mijn fouten en zal hard werken om het verloren vertrouwen terug te winnen.”