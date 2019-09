Zoon van Angelina Jolie en Brad Pitt verbreekt stilzwijgen over de band met zijn vader

12 september 2019

Bron: IN TOUCH 4 Celebrities Brad Pitt, zijn ex-vrouw Angelina Jolie en hun zes kinderen - Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Knox en Vivienne - reageren gewoonlijk nooit op geruchten over hun gezin. Maar nu heeft hun oudste adoptiezoon Maddox (18) toch voor het eerst gesproken over de getroebleerde relatie met zijn vader. Maddox studeert sinds kort aan Yonsei University in Zuid-Korea, waar hij een aantal vragen van paparazzi heeft beantwoord.

De Jolie-Pitt-clan staan erom bekend hun familiale zaken steeds privé te houden. Maar nadat hij aan zijn school werd opgewacht door een aantal fotografen, liet Maddox Jolie-Pitt toch een paar keer in zijn kaarten kijken. In een video, die in handen is van het Amerikaanse blad In Touch, gaf Maddox antwoord op de vraag of zijn vader hem aan de universiteit zou komen opzoeken. “Dat weet ik niet. Ik weet niet wat er momenteel op dat vlak gebeurt.” Op de vraag of zijn relatie met zijn vader echt zo vertroebeld is als wordt beweerd, bleef hij daarentegen diplomatisch op de vlakte: “Wat is gebeurd, dat is gebeurd.”

Ruzie na handgemeen?

Eind vorige maand kwam volgens de Amerikaanse media aan het licht dat Maddox geen banden meer wil met zijn vader, nadat het drie jaar geleden tot een handgemeen zou gekomen zijn. Dat gebeurde naar verluidt tijdens een vlucht in hun privéjet. Bovendien zou Maddox er een bloedhekel aan hebben dat hij al jaren geïdentificeerd wordt als ‘de zoon van Brad Pitt’, terwijl Angelina Jolie hem adopteerde voor zij en Brad een relatie kregen. Naar verluidt blijft ‘papa Pitt’ evenwel hoopvol, en gaat hij ervan uit dat zijn zoon weer toenadering zal zoeken als hij ouder is, en als de storm rond de scheiding van Brad Pitt en Angelina Jolie is gaan liggen.