Zoon Tine Embrechts brengt eerste single uit MVO

11 juni 2018

06u30 0 Celebrities Oscar Santos (14), de zoon van Tine Embrechts (43), bracht zopas zijn eerste single 'Strong' uit. Hij zou graag een muziekcarrière beginnen, en werkt daarvoor samen met een oude bekende uit showbizzland.

Zo verzorgt Leeloo Love (14) de zang op zijn nieuwe plaat. Haar kennen we nog uit 'The Voice Kids' van twee jaar geleden. Leeloo schopte het toen tot in de finale.

Mama Tine is alvast trots, zo weet Het Nieuwsblad. "Oscar heeft al enkele liedjes uit en hij verzorgde ook al enkele dj-sets”, vertelt ze. "Hij is vastbesloten van muziek zijn beroep te maken en hij wil dolgraag aan de Herman Brood Academie studeren, de popacademie die al talloze ­bekende muziekproducers afleverde. Wie ben ik om hem zijn muziekdroom af te nemen? Ik ga hem niet verplichten boekhouder te worden, hoor."