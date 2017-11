Zoon Rob De Nijs wil niet in zijn voetsporen treden MVO

16u13 0 RV / William Rutten Rob De Nijs blijft zonder opvolger zitten. Celebrities Rob de Nijs dacht in zijn zoon Robbert de gedroomde opvolger te hebben, maar die ziet liever af van het leven in de schijnwerpers.

De 74-jarige zanger presenteert volgende week zijn nieuwe cd, met daarop onder meer twee duetten die hij met Robbert opnam. Het was de bedoeling dat vader en zoon voor die gelegenheid samen zouden zingen, maar Robbert voelde daar bij nader inzien niets voor.

"Hij wil het niet", zegt Robs manager Frank Jansen. "Robbert is een totaal ander mens dan zijn vader. Heeft Rob dat extraverte op het podium, dan heeft Robbert dat helemaal niet. Hij is heel rustig en bescheiden, mist dat gevoel van: hier ben ik, vreet me maar op. Er komen dus geen interviews met hem, geen tv-optredens en zelfs bij de presentatie zal hij in de zaal zitten en niet op het podium staan."

Rob en Robbert hebben onder meer 'Papa oto' opgenomen, dat Rob's ex-vrouw Belinda Meuldijk schreef. Het nummer gaat over de tijd dat Rob grote successen beleefde maar zijn gezin uit het oog verloor.