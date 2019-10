Zoon Michael Jackson openhartig: "Ik voel dat mijn vader me op een of andere manier steunt” SDE

29 oktober 2019

12u30

Bron: Extra 1 Celebrities Tien jaar geleden overleed Michael Jackson, en dat liet een zware leegte na bij zijn drie kinderen: Paris (21), Prince (22) en Blanket (17). Maar toch voelen de drie nog steeds zijn aanwezigheid. Dat heeft Prince in een interview met Extra verteld.

Tegenwoordig heeft Prince samen met Blanket en neefje Taj een eigen YouTube-kanaal, waarop ze films bespreken. Aan Extra vertelt de jongen dat hij zeker is dat zijn vader stiekem meekijkt naar die nieuwe onderneming. “Mijn vader geloofde altijd sterk in gaan voor wat je wil en je dromen volgen. Dus het feit dat wij hier nu zitten en hopelijk een carrière kunnen bouwen uit het praten over en het kijken naar films ... Mijn broer wil regisseur worden en ik ben gek op produceren... Kijk, ik voel dat mijn vader ons op een of andere manier steunt en ons naar de volgende generatie begeleidt.”

Verder vertelde Prince ook wat zijn favoriete Michael Jackson-nummer is. “Een van mijn favoriete nummers is ‘Man in the Mirror’, omdat het op zo'n mooie manier oproept tot actie”, vertelde hij. “Iedereen kan zich er wel in vinden. Het zegt eigenlijk: ‘Als je echt verandering wil zien, dan moet je eerst zelf veranderen en naar jezelf kijken om te zien wie je echt bent.”

Mooie herinneringen

De jongen haalde ook herinneringen op aan Halloween, een van zijn favoriete evenementen als kind. “Heel wat mensen weten dat mijn vader wilde dat onze gezichten verborgen werden, om onze identiteit te beschermen. Als de meest beroemde man ter wereld was het erg moeilijk voor hem om uit te gaan en normale dingen te doen. Maar omdat het met Halloween geaccepteerd was om je volledig te verkleden, was dat een van de weinige momenten waarop we als een familie buiten konden komen.” Van top tot teen in kostuum, weliswaar.