Zoon Michael Jackson deelt gratis maaltijden uit MVO

31 mei 2020

09u46

Bron: ANP 0 Celebrities Prince, de oudste zoon van de overleden zanger Michael Jackson, heeft samen met een maaltijdbezorger in Los Angeles gratis maaltijden uitgedeeld aan zorgmedewerkers en mensen in nood.

De 23-jarige zoon-van deed dat namens de Heal Los Angeles Foundation, een organisatie die het leven van de jeugd in LA wil verbeteren en honger en dakloosheid wil aanpakken. Prince, die de organisatie deels heeft opgezet, zegt in gesprek met ITV News dat zijn vader Michael hem tot deze goede daad heeft gezet.

“Het is geen geheim dat ik erg geïnspireerd ben door mijn vader en zijn toewijding en zijn harde werk. Hij stond bekend om zijn financiële contributies aan goede doelen over de hele wereld”, zegt Prince.

In totaal heeft de organisatie van Prince ruim 5000 maaltijden aan 800 huishoudens uitgedeeld. Ook in de ziekenhuizen werden medewerkers verblijd met lekker eten. “Door het virus is het ontzettend druk in de ziekenhuizen. Vaak is het moeilijk om dan een maaltijd te nuttigen en als ze dan al eten is het vaak niet voedzaam”, aldus Prince. “Dit is iets waarmee ze kunnen doorwerken, daarom wilden we ze een kwalitatief goede en voedzame maaltijd geven.”