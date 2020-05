Zoon Melissa Etheridge op 21-jarige leeftijd overleden na verslaving pijnstillers TK

14 mei 2020

06u58

Bron: AD 4 Celebrities De zoon van de Amerikaanse singer-songwriter Melissa Etheridge is overleden. Haar woordvoerder maakte het overlijden van Beckett Cypher bekend via Twitter. De jongeman was verslaafd aan pijnstillers.

“Vanaf vandaag behoor ik tot de honderdduizenden families die een geliefde verloren aan een verslaving aan opioïden”, aldus Etheridge, die vooral bekend is van de hit ‘Like The Way I Do’ uit 1989. “Mijn zoon Beckett had moeite om zijn verslaving te overwinnen en is er vandaag aan bezweken. Hij zal gemist worden door zijn familie en vrienden, en iedereen die van hem hield. Mijn hart is gebroken.”

De zangeres zal voorlopig niet optreden, liet haar woordvoerder weten. Ze plant echter een snelle terugkeer. “Ik worstel nu met de vraag wat we nog meer hadden kunnen doen om hem te redden, maar ik weet dat hij nu eindelijk geen pijn meer heeft. Ik zal snel weer zingen, want dat heeft altijd een helende werking gehad.”

Etheridge deelde haar zoon met haar voormalige partner Julie Cypher. Melissa en Julie zijn naast de ouders van de overleden Beckett ook de moeders van dochter Bailey, die in 1997 werd geboren. Beide kinderen werden via kunstmatige inseminatie verwekt. Achteraf maakte het toenmalige stel bekend dat David Crosby hun spermadonor was geweest.