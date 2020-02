Zoon Liam Gallagher en kleinzoon Ringo Starr in rechtbank SDE

07 februari 2020

20u40

Bron: ANP 0 Celebrities De zoon van Liam Gallagher en de kleinzoon van Ringo Starr zijn vandaag in de rechtbank verschenen wegens een ruzie die ze hadden in een Britse supermarkt vorig jaar. Volgens The Guardian hebben Gene Appleton Gallagher en Sonny Starkey ontkend betrokken te zijn bij de zaak.

De twee 18-jarige jongens stonden samen met een derde verdachte terecht omdat ze fysiek geweld hadden gebruikt in een Tesco Express in Londen. De derde verdachte ontkende ook dat hij zich schuldig zou hebben gemaakt aan een racistische aanval.

De jongens werden bijgestaan door de oom van Gene, Liam Howlett van de Prodigy. Gallagher is de jongste zoon van Liam en All Saints-zangeres Nicole Appleton en verscheen recentelijk nog op de single ‘One Of Us’ van zijn vader.