Zoon Johnny Depp ernstig ziek

28 juni 2018

07u11 0 Celebrities Jack, de 16-jarige zoon van Johnny Depp en zijn ex-vrouw Vanessa Paradis kampt met ernstige gezondheidsproblemen. Dat meldt het Franse magazine Public.

Zangeres en actrice Vanessa Paradis was dinsdag afwezig bij de première van de film 'Knife + Heart (un couteau dans le coeur)' waarin zij de hoofdrol speelt. Regisseur Yann Gonzalez legde het gemis van zijn sterspeelster uit met dat ze "erg slecht nieuws heeft gekregen". Hij vervolgt met "Helaas kan Vanessa Paradis niet bij ons zijn vanavond. Zij is bij haar zoon die kampt met ernstige gezondheidsproblemen". De regisseur wilde verder niets loslaten over wat er precies mis is.

Johnny Depp en Vanessa Paradis zijn veertien jaar getrouwd geweest. Zij hebben samen twee kinderen: Lily-Rose (19) en Jack.