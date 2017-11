Zoon Joan Collins: "Mijn vader was pedofiel"

KDL

08u53 0 Reporters / MPTV Anthony Newley en Joan Collins.

Sacha Newley, de 52-jarige zoon van actrice Joan Collins en haar tweede echtgenoot Anthony Newley, heeft schokkende uitspraken over zijn vader gedaan in 'The Sunday Times'. "Hij was een pedofiel, die mij op veel te jonge leeftijd aan seks heeft bloot gesteld. Mijn vader voelde zich aangetrokken tot jeugdigheid."

Sacha gaf hiermee een voorproefje van zijn boek 'Unaccompanied Minor', dat binnenkort uitkomt. "Hij dacht dat onschuldigheid een afrodisiacum was en daardoor neigde hij seksueel naar jong. Dat is een heel gevaarlijk, destructief iets." Newley beschuldigt zijn vader niet van misbruik, maar vindt wel dat hij als jongen teveel werd omgeven door seks tijdens glamoureuze feestjes, terwijl hij daar nog lang de leeftijd niet voor had. "Mijn vader stelde me overal aan bloot en dat was absoluut ongepast."

Absolute onzin

Joan Collins reageerde kort, maar krachtig op de aantijgingen van haar zoon: "Voor zover ik weet, is dit absolute onzin. Meer heb ik er niet aan toe te voegen." Ook Sacha's zus Tara, de dochter van Joan, snapt niets van haar broers uitspraken: "Ik ben compleet in shock door zijn woorden. Ik herken onze vader totaal niet in dat wat er over hem gezegd wordt. Ik was juist heel close met hem en ben ontzettend gekwetst door deze valse beschuldigingen."

Reporters / Rue des Archives Joan Collins met Anthony Newley en hun kinderen Tara en Sacha in 1968.