Zoon Jean-Claude van Damme veroordeeld voor bedreiging TDS

04 oktober 2018

14u42

Bron: ANP 0 Celebrities De jongste zoon van Jean-Claude Van Damme is veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van achttien maanden voor het bedreigen van zijn huisgenoot. Dit meldt USA Today.

Nicholas van Varenberg hield in 2017 zijn huisgenoot vast onder dwang van een mes. De 22-jarige zoon van Jean-Claude werd op 10 september vorig jaar gearresteerd in zijn woonplaats Tempe in de Amerikaanse staat Arizona. Voorafgaande aan de uitspraak van de rechtbank had hij al schuld bekend.

Uit de rechtbankstukken blijkt dat er beelden zijn van bewakingscamera's. Op de beelden is te zien dat Nicholas tegen een van de muren in het appartementencomplex slaat. Toen de politie op verzoek van de buren een kijkje kwam nemen volgden ze een bloedspoor dat leidde naar de woning van Nicholas. Die deed in eerste instantie niet open. Later klonk er een hoop geschreeuw uit het appartement, waarop de buren opnieuw de politie belden. Toen agenten weer aanbelden, bedreigde Nicolas zijn huisgenoot, die de deur wilde openen.