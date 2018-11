Zoon Hulk Hogan: “Pa zal nooit stoppen met worstelen” TK

25 november 2018

17u44

Nick Hogan, de zoon van de beroemde WWE-worstelaar Hulk Hogan, denkt dat zijn vader nooit met pensioen zal gaan. Dat zegt hij in gesprek met entertainmentsite TMZ.

"Hij zegt de hele tijd dat hij van worstelen houdt. Hij houdt ervan om te trainen, hij houdt van het wereldje. Het zit te diep in zijn bloed, ik denk niet dat hij er ooit mee zal stoppen", aldus de zoon van de 65-jarige worstellegende.

Nick is nog altijd zwaar onder de indruk van zijn vaders fysieke gesteldheid. "Mensen denken dat het een grap is, maar hij is nog steeds 2 meter en hij weegt ruim 136 kilo. Hij is gewoon een monster en hij is sterk. Het is krankzinnig.”

Rentree

Hulk Hogan, wiens echte naam Terry Bollea luidt, maakte begin deze maand na jaren weer zijn rentree in de ring. 'Mr. America' pakte tijdens het Crown Jewel-event in Saudi-Arabië de microfoon en sprak daar het uitzinnige publiek toe.

De worstelaar werd na racistische uitingen in 2015 een tijdje verbannen door de worstelbond WWE. Inmiddels is hij dus weer in genade aangenomen.