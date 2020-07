Zoon Gwen Stefani breekt in korte tijd beide armen SDE

08 juli 2020

11u11

Bron: ANP 0 Celebrities Het zit Zuma, de 11-jarige zoon van Gwen Stefani (50) en Gavin Rossdale (54) niet mee deze zomer. De jongen brak deze week zijn linkerarm, terwijl zijn rechterarm net geheeld was na een eerdere breuk.

"Gisteren is mijn zoontje Zuma van zijn fiets gevallen", vertelde pa Rossdale dinsdag in kookvlog ‘What's Cooking’. "Hij heeft zijn linkerarm gebroken en zijn been opengehaald en heeft vijf hechtingen." Opnieuw pech voor Zuma, want de jongen was nog maar net hersteld van zijn vorige val. "Zes weken geleden viel hij van een stoel en brak hij zijn rechterarm. Dat was nog maar net geheeld en toen brak hij zijn andere arm."

De Bush-zanger en Stefani waren van 2002 tot 2015 getrouwd. Zuma is de middelste van hun drie zoons; ze zijn ook ouders van de veertienjarige Kingston en Apollo van zes.