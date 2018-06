Zoon Farrah Fawcett geeft ouders de schuld van drugsverslaving: "Ik werd de hele tijd publiek vernederd" MVO

01 juni 2018

07u40 0 Celebrities De zoon van Ryan O'Neal (77) en Farrah Fawcett wijt zijn drugsverslaving en criminele daden aan de roem van zijn ouders. Volgens Redmond O'Neal werkte de druk die daarbij kwam kijken als een tijdbom in zijn hoofd.

Redmond werd vorige maand opgepakt na een overval op een supermarkt. In een interview vanuit de gevangenis verklaarde de 33-jarige donderdag dat drugs niet zijn probleem is, maar "het psychologische trauma van mijn leven: de ruzies met mijn vader, uit huis gegooid worden en op de straat leven, naar een psychiatrische instelling worden gestuurd, de hele tijd publiekelijk vernederd worden om wie mijn ouders zijn."

De zoon van de 'Charlie's Angels'-actrice kwam de afgelopen tien jaar meerdere keren in aanraking met de politie. Toen Farrah overleed in 2009 zat Redmond een straf uit voor drugsgerelateerde vergrijpen. In 2011 werd hij opgepakt voor drugs- en wapenbezit, en in 2015 kreeg hij een gevangenisstraf van drie jaar opgelegd voor het overtreden van de voorwaarden van zijn proeftijd. Hij werd vervroegd vrijgelaten wegens een cellentekort.

Volgens Radar Online is Redmond na het interview overgeplaatst naar de psychiatrische afdeling van de gevangenis. Zijn vader Ryan wilde geen commentaar geven op de uitspraken.