Zooey Deschanel gaat scheiden

06 september 2019

21u20 0 Celebrities De Amerikaanse actrice Zooey Deschanel gaat na vier jaar huwelijk scheiden van haar echtgenoot, producent Jacob Pechenik. Dat schrijft HollywoodLife.

“Na veel gepraat en een lange periode van bezinning hebben we besloten dat we beter af zijn als vrienden, zakenpartners en co-ouders dan als levenspartners”, zeggen Zooey Deschanel en Jacob Pechenik in een mededeling. “We blijven toegewijd aan onze jobs, onze waarden en, vooral, aan onze kinderen.” De twee zouden al enkele maanden uit elkaar zijn.

De ‘New Girl’-actrice en haar producent verloofden zich in januari 2015, om zes maanden later al te trouwen. Ze hebben twee kinderen, Elsie (4) en Charlie (2). Zooey bekeerde zich voor Jacob tot het jodendom. “Ze zijn allebei erg op hun privacy gesteld en focussen zich nu op hun familie", laat een ingewijde weten. “Daarom hebben ze niet eerder iets gezegd, maar ze zijn al enkele maanden uit elkaar. Ze doen hun best om de kinderen samen op te voeden en zijn erg toegewijde ouders en doen wat ze kunnen om de overgang vlot te laten verlopen.”