Zoektocht naar vermiste ‘Glee’-actrice Naya Rivera hervat LOV

09 juli 2020

17u55

Bron: ANP 10 Celebrities In Californië hebben hulpdiensten donderdagochtend lokale tijd de zoektocht naar Naya Rivera (33) hervat. De voormalig ‘Glee’-actrice verdween woensdagmiddag toen ze met haar 4-jarige zoontje aan het varen was op een meer, zo’n 90 kilometer ten noordwesten van de binnenstad van Los Angeles.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

De politie trof het zoontje van Rivera slapend en alleen aan in de boot. Hij zou hebben verklaard hebben dat zijn moeder in het water was gesprongen. Een duikteam, helikopter en drone zochten de rest van de dag naar Rivera maar de operatie werd ‘s nachts tijdelijk stilgelegd.

Volgens lokale media speurt de politie nu onder meer de kustlijn af en worden opnieuw duikers ingezet. Het meer, Lake Piru, is ondertussen afgesloten voor het publiek.“We gaan ervan uit dat ze het water in is gegaan maar we hebben haar nog niet kunnen vinden”, zei een woordvoerder van de politie woensdagavond. Hij vreest dat Rivera misschien verdronken is.

Op sociale media staan fans en oud-collega’s massaal stil bij de vermissing. Onder anderen Demi Lovato en Heather Morris vroegen hun volgers om te bidden voor Rivera’s terugkomst.