Zoek de zeven verschillen: deze sterren hebben dubbelgangers TDS

13 april 2019

11u00

Bron: Insider 1 Celebrities Actrices Zoe Saldana (40) en Thandie Newton (46) lijken zo erg op elkaar, dat zelfs Saldana’s eigen moeder soms in de war is. Dat vertelde de Amerikaanse actrice deze week in de ‘The Late Late Show with James Corden’. “Ik zuchtte: wanneer ga je nu eens begrijpen dat ik Thandie Newton niet ben?”, klonk het. De twee zijn lang niet de enige beroemdheden die zo hard op mekaar lijken, dat fans soms twee keer moeten kijken.

“Mijn moeder denkt nog altijd dat ik in ‘Westworld’ zit”, grapte Zoe Saldana in de ‘The Late Late Show with James Corden’. “Ik zei: ’Jaren geleden dacht je dat ik in ‘Traffic’ zat! Moeder, je hebt Thandie Newton niet gebaard!’ Maar toch zei ze opnieuw: ‘Je show is te zien op HBO!’ En ik zei: ‘Welke show?’ En zij weer: ‘Westworld!’. Presentator James Corden kon er wel mee lachen: “Wat je eigenlijk bedoelt, is dat je moeder niet weet hoe je eruit ziet.”

Mila Kunis en Sarah Hyland

De ‘Ted’-actrice en de ‘Modern Family-actrice gaven zelf al meermaals aan dat mensen steeds verward zijn. Tijdens een evenement in 2010 speelden de twee sterren het spelletje mee, en deden ze lustig alsof ze elkaar waren. “Soms doet Mila alsof ze mij is, omdat het haar jong doet voelen”, grapte Sarah Hyland toen.

Keira Knightley en Natalie Portman

Hoe de twee hun haren ook dragen of welke jurk ze ook aantrekken: de gelijkenis tussen Keira Knightley en Natalie Portman blijft treffend. Zelfs in die mate dat Knightley tijdens de opnames van ‘Star Wars: Episode I - The Phantom Menace’ ook de stand-in van dienst was voor Portman.

Isla Fisher en Amy Adams

Ondanks het feit dat ze een andere oogkleur hebben, worden Isla Fisher en Amy Adams vaak met elkaar verward. “Als mijn film een hit wordt, dan was hij met Isla Fisher. En als het een grote flop wordt, dan was hij met Amy Adams”, grapte Isla Fisher tijdens een interview over ‘Confessions of a Shopaholic’. Fisher gaf ook toe dat ze ooit een foto van Adams had gebruikt op een kerstkaart, en dat ze zo haar eigen familie om de tuin wist te leiden.

Zooey Deschanel en Katy Perry

‘New Girl’-actrice Zooey Deschanel was er eerst niet mee opgezet, met de gelijkenis met Katy Perry. “Om heel eerlijk te zijn: het is vervelend”, zei ze in 2009 op MTV. In de loop der jaren is ze wel bijgedraaid: “Ik was opgelucht toen ik Katy in het echt zag. Iedereen bleef maar herhalen hoeveel ik op haar lijk. Toen ik haar tegen het lijf liep dacht ik meteen: ‘gelukkig is zo aantrekkelijk!’”

Sigourney Weaver en Susan Sarandon

Toen Susan Sarandon in 2016 de Women of the Year Award in ontvangst nam zei ze dat veel fans zich vergissen, en denken dat ze met Sigourney Weaver te maken hebben. “Ik wil een paar dingen duidelijk maken: Sigourney en ik zijn twee verschillende mensen. Ja, ik heb al vaak lof in ontvangst genomen in haar plaats. En ja, zij heeft al in mijn plaats handtekeningen gezet”, klonk het lachend. In 2014 zei Sarandon ook zelf dat Weaver haar “bad-ass alter ego” is.

Heath Ledger en Joseph Gordon-Levitt

Ze hadden het allicht zelf niet gezien toen ze gecast werden, maar sinds de twee acteurs in 1999 beiden te zien waren in de komedie ‘10 Things I Hate About You’ konden fans Heath Ledger en Joseph Gordon-Levitt nog maar amper uit elkaar houden. Dat de twee op elkaar lijken, is dan ook een understatement.

Elizabeth Banks en Chelsea Handler

Elizabeth Banks stak het nooit onder stoelen of banken dat ze fans graag in de waan laat, wanneer die denken dat ze eigenlijk te maken hebben met comédienne Chelsea Handler. “Ik was in Toronto toen er plots een man op mij afkwam en zei: ‘mijn vrouw is gek op jou, mag ik soms een handtekening voor haar? Dit is geweldig, ze is dol op je boeken’. Ik dacht: ‘oei, ik schrijf helemaal geen boeken. Je bedoelt Chelsea Handler’. Maar ik ging mee in zijn verhaal, ik wou het niet voor hem verpesten.”

Javier Bardem en Jeffrey Dean Morgan

Toen Jeffrey Dean Morgan de eerste keer op de set verscheen van de hitserie ‘Grey’s Anatomy’, moest de cast en crew hilarisch genoeg zijn identiteit controleren. Ze dachten dan ook dat ‘Academy Award’-winnaar Javier Bardem was komen opdraven, en niet de acteur die ze gecast hadden voor de rol.

Bryce Dallas Howard en Jessica Chastain

De twee actrices zijn er zich goed van bewust dat ze als twee druppels water op elkaar lijken. “We stonden ooit beiden op de set, grepen elkaar vast en liepen naar de dichtbijzijnste spiegel”, zei Chastain tegen Jimmy Fallon in 2015. “We hielden onze gezichten naast mekaar en riepen: ‘oké, we lijken écht wel op elkaar”. Sindsdien halen de beide actrices graag grappen uit met fans, wanneer die verward zijn om het uiterlijk van de actrices.

Salma Hayek en Penelope Cruz

De gelijkenis tussen Salma Hayek en Penelope Cruz is zó treffend, dat zelfs het officiële profiel van de Oscars op Instagram de twee actrices in 2014 door elkaar haalde. Een pijnlijke blunder, maar gelukkig kunnen de dames er zelf hartelijk om lachen, want ze zijn goede vriendinnen. Ze nemen bovendien vaak selfies samen, wat de ‘illusie’ alleen maar groter maakt.

Will Ferrell en Chad Smith

Dat Will Ferrell en Red Hot Chili Pepper-drummer Chad Smith sterk op elkaar lijken, weten ze ook zelfs als geen ander. Dat speelden ze dan ook maar wat graag uit, toen ze beiden te gast waren in de talkshow van Jimmy Fallon in 2014. De twee leken wel tweelingbroers, en dat is nog zacht uitgedrukt.

Demi Moore en Jennifer Connelly

Als twee druppels water lijken op een actrice die veel ‘beroemder’ is: Jennifer Connelly weet intussen wat het is. “Ik zei tegen iemand op straat: ‘Nee, ik ben niet Demi Moore!’ Maar ze wilde me gewoon niet geloven”, bekende ze eerder tijdens een interview. De fans waren een tikkeltje teleurgesteld toen ze de waarheid achteraf ontdekten.

Rupert Grint en Ed Sheeran

De ‘Harry Potter’-acteur verklapte zelf op de bank bij ‘The Late Late Show with James Corden’ dat veel fans hem als Ed Sheeran aanzien. Hij ziet er evenwel geen graten in en speelt gretig het spelletje mee. Ook Ed Sheeran vindt het prima: in 2011 dook Grint op in de videoclip van ‘Lego House’, waarin de twee een identieke outfit droegen.

Margot Robbie en Jaime Pressly

Telkens actrices Margot Robbie en Jaime Pressly opduiken op een Hollywoodfeestje, slaat de stress al toe bij de medewerkers: wie is nu weer wie? Ook volgens de fans is de gelijkenis treffend, hoewel er tussen de dames een leeftijdsverschil van 13 jaar zit. Zelf hebben ze zich nog nooit uitgesproken over hun uiterlijke overeenkomsten.

Dax Shepard en Zach Braff

De fans suggereren het nu al jaren: acteurs Dax Shepard en Zach Braff moeten wel meer zijn dan gewoon celebrity-dubbelgangers, als je ziet hoeveel de twee op elkaar lijken. En dat weet ook Braff, want hij pakte een tijdje terug op Twitter uit met een Face Swap van hem en Shepard. Zijn volgers gingen door het dak: “zie je wel, zij zijn gewoon dezelfde persoon”, regende het hilarische commentaren.