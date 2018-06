Zoe Van Gastel verloofd: "Ik ben volledig overdonderd" MVO

28 juni 2018

09u22 3 Celebrities Presentatrice Zoe Van Gastel (34) is verloofd met haar vriend, basketballer Domien Loubry. Dat liet ze weten via Instagram.

"Hij heeft me volledig weggeblazen. Ik kan het niet geloven! We zijn verloofd!", schrijft ze bij een foto van haar nieuwe verlovingsring. "Ik ben helemaal overdonderd en vervuld van liefde en dankbaarheid."

Het koppel staat samen achter het blog 'The Sound Of Our Shoes' en leerde elkaar in 2014 kennen tijdens een nachtje stappen in Antwerpen.

He completely swept me off my feet! Can’t believed this happened!! You guys, we got engaged 😱😍😍🙈I’ve put the complete story of how it all happened on my IGTV channel ♥️♥️♥️♥️ Still so so overwhelmed and filled with love and gratitude ... 💕🌸💕🌸💕 Een foto die is geplaatst door null (@thesoundofourshoes) op 28 jun 2018 om 07:23 CEST