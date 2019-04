Zoe Saldana over de gelijkenis met Thandie Newton: “Zelfs mijn moeder denkt dat ik het ben in ‘Westworld’” SD

Bron: People 0 Celebrities Actrices Zoe Saldana (40) en Thandie Newton (46) lijken zo erg op elkaar, dat zelfs Saldana’s eigen moeder soms in de war is. Dat vertelde de Amerikaanse actrice in de ‘The Late Late Show with James Corden’.

“Mijn moeder denkt nog altijd dat ik in ‘Westworld’ zit", grapte ze. “Ik zei: ‘Jaren geleden dacht je dat ik in ‘Traffic’ zat! Moeder, je hebt Thandie Newton niet gebaard!’ Maar toch zei ze opnieuw: ‘Je show is te zien op HBO!’ En ik zei: ‘Welke show?’ En zij weer: ‘Westworld!’. Ik zuchtte: ‘Wanneer ga je nu eens begrijpen dat ik Thandie Newton niet ben?’” Presentator James Corden kon er wel mee lachen: “Wat je eigenlijk bedoelt, is dat je moeder niet weet hoe je eruit ziet.”

In 2014 vertelde Saldana al eens dat haar moeder helemaal in de war was toen ze een poster van de film ‘Crash’ zag. “Ze zag de poster en belde me op om te vragen waarom ik haar niet verteld had dat ik samen met Matt Dillon in een film zat”, zuchtte de actrice.

Ontmoeting

Saldana vertelt dat ze Newton ooit eens op een prijsuitreiking ontmoette, maar die ontmoeting verliep niet zoals gepland. “Ik zag Thandie op de Golden Globes een paar jaar geleden en ik omhelsde haar. Ik liet haar behoorlijk schrikken, want ik vertelde er niet bij waarom ik zo dicht kwam. Ik zei alleen: ‘Oh god, zeg alsjeblieft dat mensen jou ook met mij verwisselen.’ En zij reageerde: ‘Wie ben jij?’ Maar we sms’en nu! We zijn vrienden. Dus we zijn zussen.”

De verwisseling overkwam Newton trouwens ook eens. In 2018 nam Victoria Beckham verkeerdelijk aan dat ze Saldana tegenkwam in een SoulCycle-les. “We waren wat aan het praten toen ze zei: ‘Het is zo geweldig dat je hier bent terwijl je zwanger bent’, zei Newton over het voorval in The Graham Norton Show. “Ik reageerde: ‘Ik heb eigenlijk een paar maanden geleden een baby gekregen.’ We bleven wat praten en het werd duidelijk dat ze dacht dat ik iemand anders was, dus ik zei: ‘Denk je dat ik Zoe Saldana ben?’ Victoria was zo geschokt! Het maakt mij niet uit, want Zoe is zo’n zeldzame schoonheid, maar serieus? Van dichtbij? Komaan! En ik ben Brits!”