Zoë Kravitz openhartig over eetstoornis: "Mijn vader bracht me in situatie waardoor ik heel wat complexen kreeg"

16 januari 2020

12u00

Actrice en fotomodel Zoë Kravitz (31) heeft jarenlang tegen de eetstoornis boulimie gevochten. Ze is de dochter van rockster Lenny Kravitz en 'The Cosby Show'-ster Lisa Bonet, en ze onthult nu de mogelijke oorzaak van haar problemen.

“Mijn papa is mijn held”, zegt Zoë, die een glansrol vertolkte in de topreeks ‘Big Little Lies’ op Play (More). “Ik zal hem nooit iets verwijten. Maar onbewust heeft hij me toch kwaad gedaan, denk ik. Als ik terugblik op mijn jeugd... De periode die ik bij hem doorbracht was eigenlijk de zwaarste van mijn leven. Pas op, papa kon daar op zich niets aan doen. Maar hij bracht me wel in een situatie waardoor ik heel wat complexen kreeg.”

Het buitenbeentje

“Ik was een jaar of elf toen ik van New York naar Miami verhuisde, waar mijn vader toen woonde”, vertelt Zoë Kravitz verder. “Ik was een doorsnee tiener. Een beetje mollig, hier en daar een puistje, dol op slobbertruien... Maar in Miami was dat allemaal ‘not done’. Zeker op de dure privéschool waar papa me inschreef. Alle andere scholen waren volgens hem gevaarlijk. Daar werden drugs gedeald en mensen doodgeschoten.”

Voor Zoë waren die andere scholen echter beter geweest, zo zegt ze. “Om te beginnen waren alle andere leerlingen op mijn school blank”, vertelt ze. “Ik was dus een buitenbeentje. Ik was klein, donker en had krulletjes. Mijn klasgenotes waren lang, slank, blond en hadden al een perfecte boezem. Ik was zo geïntimideerd dat ik in mijn schulp kroop. Ik vond mezelf lelijk.”

Oogverblindend en perfect

Ook thuis viel niet te ontsnappen aan ‘de perfecte vrouw’. “Pa was toen verloofd met Adriana Lima, hét topmodel van dat moment”, zegt Zoë. “Dan kwam ik ’s ochtends beneden met mijn haren in de war en werd ik begroet door één van de mooiste vrouwen ter wereld. Adriana zat er zelfs aan de ontbijttafel oogverblindend bij! Echt, dat mens zag er altijd perfect uit. Ooit zag ik haar eens overgeven op het toilet, en zelfs toen dacht ik: man, zo wil ik eruitzien...”

Het klikte bovendien niet tussen Zoë en haar ‘stiefmama’. “Adriana deed haar best om leuk te zijn voor mij, maar ik gaf haar als nukkige tiener geen kans”, geeft ze toe. “Ik moest haar niet omdat ze zo perfect was. Omdat ze alles was wat ik wílde maar niet kón zijn.” Niet veel later kwam Zoë in de problemen. “Ik ontwikkelde een eetstoornis. Boulimie”, vertelt ze. “Door alle onzekerheid waarmee ik in Miami te kampen kreeg. Adriana Lima was niet de enige ‘schuldige’. Maar ik krijg nog altijd een miserabel gevoel als ik haar zie. En dat is niet eerlijk, want nogmaals: ze was best wel lief tegen mij.”

Een heerlijke man

Nu gaat alles goed met Zoë. Ze is zelf een veelgevraagd model, onder andere voor Yves Saint Laurent. En ook als actrice scoort ze goed. Zoë wordt zelfs de nieuwe Catwoman in de ‘Batman’-film. “Nu ik een dertiger ben, ben ik veel zelfzekerder”, besluit ze. “Ik voel me echt oké nu, hoor. Ik ben een gelukkig meisje met een heerlijke man (acteur Karl Glusman (32), red.). Vorig jaar zijn we getrouwd. Voor mij was dat de dag dat alles eindelijk echt goed kwam. Een man heeft voor mij gekozen. Voor het leven! Dan moet je wel wat waard zijn als mens, toch?”