Zodra de camera uitstaat, lijkt het fout te gaan: wie is realityfenomeen Samantha ‘Barbie’ de Jong?

Celebrities

Opnieuw liep het goed mis voor Samantha de Jong, in een vorig leven ook wel bekend als de Barbie uit ‘Oh Oh Cherso’. Zondagavond raakte de 30-jarige Nederlandse zwaargewond na een auto-ongeluk bij het Schenkviaduct in Den Haag. Ze zat met twee medepassagiers in een auto die door onbekende oorzaak tegen de betonnen zijkant van de weg botste. De bestuurder en de andere passagier hadden lichtere verwondingen. De Jong is inmiddels buiten levensgevaar.