Zo ziet Sylvie Meis er nu niet meer uit Suzanne Borgdorff

13u37 2 Photo News Sylvie Meis op de rode loper in 2016. In de campagnebeelden voor haar nieuwe schoenencollectie heeft ze smallere gelaatstrekken. Celebrities De Nederlandse schoonheid Sylvie Meis heeft in Duitsland opnieuw de showbizzheadlines gehaald. Onderwerp zijn de campagnebeelden van haar nieuwe schoenencollectie, die doen Duitse roddelbladen speculeren dat de 39-jarige presentatrice een bezoekje aan de plastische chirurg heeft gebracht.

"Sylvie is duidelijk veranderd'', concludeert het Duitse blad Bunte bij het artikel met de kop 'Haar, neus, wangen... Alles is anders bij de knappe Hollandse'. Volgens de redactie zijn de betreffende foto's in ieder geval flink bewerkt om Sylvies gezicht compleet strak te trekken. Zo lijkt haar haar net iets blonder en haar gezicht smaller.

Sylvie zelf had naar eigen zeggen een 'geweldige' tijd tijdens de fotoshoot voor de Duitse winkelketen Deichmann en de Nederlandse tak vanHaren, waarmee ze twee jaar geleden een contract sloot. De Nederlandse styliste Danie Bles en Sylvies vaste visagiste en goede vriendin Serena Goldenbaum zorgden ervoor dat ze er op en top uit zag. "Meiden, kopen die schoenen, want de hakken zijn gemaakt om op te feesten'', prijst Sylvie de feestcollectie vandaag via Instagram aan.

Eerdere geruchen

Het is niet de eerste keer dat La Meis wordt gelinkt aan plastische chirurgie. Drie jaar geleden sprak Bunte van een borstvergroting, nadat de blondine een facebookfoto verspreidde waarop haar decolleté gelift leek. Volgens een plastisch chirurg die de foto analyseerde was het 'niet natuurlijk'.

Sylvie heeft het gebruik van plastische chirurgie nooit ontkend of bevestigd, maar zweert bij goede beautyproducten. Zo liet ze weten fan te zijn van Thermofoliant van Dermalogica. "Dat is een scrub die een beetje warm wordt. Verder gebruik ik simpele producten. Zoals een hydraterend masker en crème van Avène. Dat merk koop je bij de apotheek. Die producten zorgen ervoor dat ik straal. Stralen is belangrijk. Maar een glow krijg je ook door een goed geplaatst glanscrèmepje op je jukbeenderen en neus.''

