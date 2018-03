Zo ziet Helen Mirren eruit zonder make-up KDL

07 maart 2018

10u10

Bron: Instagram 0 Celebrities Helen Mirren (72) mag dan wel een erg gevierde actrice zijn, dat wil niet zeggen dat ze zich niet onzeker voelt over haar uiterlijk. Maar dat blijkt nergens voor nodig te zijn, zeker niet nu we zien hoe Helen er zonder make-up uitziet.

Helen deelde de foto op Instagram en schreef erbij dat dit een foto was van voor de uitreiking van de Oscars. De actrice zat klaar in de stoel om onder handen genomen te worden door haar visagiste en kapper. Een tijdje geleden vertelde Helen nog dat ze zich al heel haar leven onzeker voelt. 'Er waren zoveel dingen die ik niet leuk vond aan mijn lijf. Ik had zelfs paniekaanvallen', klonk het.

