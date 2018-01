Zo ziet Evi Hanssen er zónder filters uit (en daar schrikt zij ook zelf van) TDS

29 januari 2018

14u32

Bron: Instagram 0

Wie regelmatig tijd spendeert op de sociale media kan het allicht beamen: foto's met filters lijken nog altijd beter te scoren dan onbewerkte plaatjes op Instagram of Snapchat. Iets wat ook presentatrice Evi Hanssen niet is ontgaan: zij ging op Instagram dan ook aan de slag met de verschillende opsmukkende laagjes. Al leek Hanssen toch best te schrikken van de impact van die filters.