Zo zag je Mulder en Scully nog nooit: vreselijk vreemde fotoshoot uit de '90s gaat opnieuw viraal

09 februari 2018

12u27 8 Celebrities De nineties waren een tijd van Tamagochi's en jeans, maar vooral van het duo Mulder & Scully, die in 'The X-Files' mysterie voor mysterie oplosten. Jammer genoeg voor acteurs David Duchovny en Gillian Anderson was het ook een tijd van vreemde, alternatieve fotografen.

Dat mogen ze vandaag opnieuw bekopen. Een oude, bijzonder vreemde fotoshoot, georganiseerd door fotograaf David LaChapelle, gaat vandaag viraal. De reden is simpel: zo zag u Mulder en Scully nog nooit. In de meeste foto's zien ze eruit als aliens, zijn hun lichaamsdelen buiten proportie en dragen ze spannende latex SM-pakjes. Alsof dat nog niet genoeg was, spelen die taferelen zich ook nog eens af voor een achtergrond waarvan de gemiddelde kunstliefhebber alleen maar hoofdpijn kan krijgen.

LaChapelle stond altijd al bekend om zijn out-of-the-box fotoshoots, maar hij gaf toe dat deze prestatie zelfs voor zijn doen eerder gewaagd was.