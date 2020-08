Zo zag je Jean-Claude Van Damme nog nooit: acteur toont beste dansmoves in video van Franse band BDB

28 augustus 2020

20u24

Bron: RTL Info 2 Celebrities Jean-Claude Van Damme (59) is niet alleen een actieheld, ook op de dansvloer kan hij z'n mannetje staan. Dat toont hij in de videoclip bij het nummer ‘Ultrarêve’ van de Franse groep AaRON. “Hij heeft ons zelf gemaild om samen te werken”, vertellen de leden aan RTL Info.

Terwijl hij z’n eerste danspasjes nog wat bedeesd zet, gooit Van Damme nadien de benen helemaal los in de nieuwe clip van AaRON, een band die in Frankrijk razend populair is. Op z’n eigen manier - en met de nodige knipogen naar z’n rollen in ‘martial arts’-films - steelt de Belgische acteur de show op een parking en strand in Californië. De single ‘Ultrarêve’ is de voorloper van de nieuwe plaat van de groep en met de bijhorende video hebben ze dus alvast indruk gemaakt.

Volgens bandleden Simon Buret en Olivier Coursier heeft Van Damme zelf contact met hen opgenomen. “Hij stuurde ons plots een mail waarin hij vertelde dat hij een grote fan is van ons werk”, vertelt het duo aan RTL Info. “Daarop stelde hij de vraag of een samenwerking mogelijk was. Toen we voorstelden of hij wou figureren in onze volgende clip, ging hij meteen akkoord. Hij heeft deze choreografie trouwens zelf uitgewerkt.”

