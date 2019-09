Zo vierde hij zijn 89ste verjaardag: zeldzame foto van Sean Connery opgedoken SDE

02 september 2019

17u40 4 Celebrities Sinds hij in 2010 met pensioen ging, is James Bond-acteur Sean Connery (89) nagenoeg in de anonimiteit verdwenen. Om zijn verjaardag te vieren, deelde zijn schoondochter Fiona Ufton echter nog eens een foto met Connery. De acteur ziet er ondertussen een pak ouder uit, maar is nog steeds erg herkenbaar.

In 2010 gaf Sean Connery te kennen dat de tijd gekomen was om eindelijk op pensioen te gaan. “Ik denk dat ik nooit meer zal acteren", liet hij optekenen. “Ik heb veel goede herinneringen, maar die dagen zijn voorbij.” En sindsdien was de acteur nog maar zelden in de openbaarheid te zien. In diezelfde periode begonnen ook geruchten over de gezondheid van de legendarische 007-acteur de ronde te doen. Connery zou problemen hebben met zijn geheugen en vaak niet weten waar hij zich bevindt. Dat zou extra druk leggen op zijn vrouw, Micheline Roquebrune, die bang is dat haar echtgenoot op een bepaald moment zijn weg naar huis niet meer zal terugvinden. Die geruchten werden echter nooit bevestigd.

Enkele dagen geleden vierde Connery zijn 89ste verjaardag met zoon Jason en schoondochter Fiona Ufton. En hoewel de leeftijd ondertussen zijn sporen nalaat, ziet de acteur er best vrolijk uit.