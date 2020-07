Zo verschillend brengen Johnny Depp en Amber Heard hun tijd in Londen door SDE

Bron: Page Six 0 Celebrities Zowel Johnny Depp (57) als z’n ex-vrouw Amber Heard (34) bevinden zich momenteel in Londen, voor het proces dat de ‘Pirates of the Caribbean’-acteur tegen de Britse krant The Sun aanspande. Maar de voormalige geliefden, die belangrijke getuigen zijn tijdens de rechtszaak, brengen hun vrije tijd érg anders door.

Al vier dagen lang getuigt Johnny Depp over z'n turbulente relatie met Amber Heard tijdens het proces dat hij wegens laster en eerroof aanspande tegen The Sun. De acteur is zelf aanwezig in Londen, maar geniet niet bepaald van de toeristische attracties die de stad te bieden heeft. Na elke lange procesdag trekt hij zich terug in een peperdure hotelkamer, ter waarde van 2.500 dollar (2.210 euro) per nacht. Daar bestelt hij roomservice en kijkt hij wat tv. Tegen elf uur ‘s avonds gaan de lichten definitief uit. Een groot verschil met hoe hij zich normaal gedraagt, klinkt het in de Britse pers. “Het is niets voor Johnny om zo stil te zijn, en het is erg moeilijk voor hem om zo geïsoleerd te zijn, want normaal gezien is hij een echt feestbeest", zegt een ingewijde.

Depp zou er wel zelf voor kiezen om zich zo af te zonderen, omdat het hem verboden is om over de zaak te praten terwijl hij getuigt. Daarom heeft hij zelfs nog niet met z'n kinderen, Lily-Rose en Jack, gebeld. “Hij wil geen risico’s nemen met deze zaak en er per ongeluk iets over zeggen. Het is echt uitdagend om zo lang te getuigen", vertelt de bron. “Dit is waarschijnlijk het dichtst dat hij in lange tijd bij een gezond leven gekomen is."

“Glamoureus en gelukkig”

Z'n ex, Amber Heard, bevindt zich ook in Londen. Zij moet waarschijnlijk volgende week getuigen, in het voordeel van The Sun. Intussen geniet zij wél van alles wat de Britse hoofdstad te bieden heeft. Samen met haar vriendinnen - zus Whitney, lief Bianca Butti en advocaten Elaine Bredehoft en Jenifer Robinson - maakt ze het Britse nachtleven onveilig. “De rechtszaak is echt een tegengestelde ervaring voor hen", klinkt het. “Terwijl Johnny alleen is en er miserabel uitziet, lijkt het of Amber een geweldige tijd heeft. Ze ziet er glamoureus en gelukkig uit. Alsof ze op vakantie is met haar vriendinnen."

Donderdagavond werden de vrouwen bijvoorbeeld om half twee ‘s nachts in Oswald gezien, een privéclub waar één fles drank gemakkelijk honderden ponden kost, maar het groepje is ook al gefotografeerd terwijl ze op restaurant gingen of gingen winkelen. “De vrouwen die bij haar zijn, steunen haar echt. Het zijn sterke, positieve vrouwen, die erg blij zijn met hoe het tot nu toe gegaan is in de rechtbank. Ze hebben al een paar kleine overwinningen behaald en zijn dan ook optimistisch dat er nog meer zullen volgen. Ze zijn vastbesloten om een leuke tijd te hebben in Londen."

