Zo verloor Ed Sheeran meer dan 20 kilo BDB

24 december 2019

12u00

Bron: People 0 Celebrities Ed Sheeran (28) zit de laatste tijd bijzonder goed in zijn vel. Zo verloor de zanger de afgelopen maanden meer dan 20 kilo. In de podcastreeks ‘Behind The Medal’ onthult hij hoe hij dat heeft aangepakt.

“Ik heb een lange tijd niet gesport”, vertelt de ‘I don’t care’-zanger in het interview. “Als kind heb ik nog gevoetbald, maar sinds ik ben beginnen zingen en optreden kwam dat allemaal op een laag pitje te staan.”

45 minuten joggen

De ommekeer kwam er toen Sheeran drie jaar geleden stopte met roken. “Ik besefte dat m’n longen vol met rotzooi zaten en ik wou die rommel eruit. Ik dacht dat sporten daarbij wel zou helpen. Dus ben ik daar snel mee begonnen.”

De ‘Grammy’-winnaar gaat intussen elke ochtend 45 minuten joggen. “Soms duik ik ook in het zwembad en doe ik wat sit-ups”, vervolgt hij. “Sinds ik sport voel ik me niet alleen fysiek beter, maar ben ik ook mentaal veel gezonder. M’n ultieme doel? Een marathon lopen! Maar dan wel liefst ver weg van alle paparazzi.”

76 kilogram

Naast joggen houdt de popster ook van fietsen: “Wanneer je onderweg bent, heb je geen tijd om tv-shows te bekijken of mails te checken. Ofwel fiets je in gezelschap en praat je met elkaar. Of je fietst alleen en dan heb je tijd om na te denken. Da’s iets goeds.”

De zanger weegt intussen 76 kilogram en daar is hij meer dan tevreden mee. “Maar wanneer ik op tournee ben in Amerika krijg ik het heel moeilijk om op gewicht te blijven”, vervolgt hij. “Wanneer ik daar een optreden afwerk, krijg ik achteraf een doos kippenvleugels in m'n handen en voor ik het weet zit ik op de achterbank van de tourbus ‘The Simpsons’ te kijken met een paar flessen wijn. Wanneer je dit dagen aan een stuk doet, pleeg je echt roofbouw op je lichaam. Ik probeer daar dus nu meer op te letten.”