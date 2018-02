Zo verliefd: dit is de nieuwe vriendin van Ian Thomas TDS

14 februari 2018

18u43

Bron: INSTAGRAM 0 Celebrities De hele wereld mag weten dat het goed gaat met Ian Thomas. De zanger postte een foto van zichzelf met een meisje op Instagram, waarin hij zijn liefde voor haar niet onder stoelen of banken steekt.

De foto die Ian vandaag - uitgerekend op Valentijn - deelt spreekt voor zich: hij werd tijdens een innig moment met zijn nieuwe liefde vastgelegd. Wie het hart van de zanger voortaan sneller doet slaan, leek Ian eerst niet te willen prijsgeven. Er stond geen bijschrift van de foto, en er werd niemand getagd. Tot ene Anna Carina al snel reageerde op de foto met "ILY", een afkorting van "I love You".

Een duidelijk teken aan de wand. Want jawel, ook op haar profiel bulkt het van de romantische foto's en berichtjes: de twee sturen geregeld hartjes naar elkaar, en reageren met lieve woordjes. Iets wat ook de volgers van Ian deden na het zien van de foto van het koppel: "Veel geluk samen", regende het goedkeurende reacties.

Toch verrassend: hoewel Ian het merendeel van zijn tijd in Amerika doorbrengt, waar hij woont, is hij toch voor de charmes van een Vlaamse gevallen. Anna Carina woont namelijk in Antwerpen, hoewel ze Beeldende Kunsten heeft gestudeerd in Gent. Zij en Ian delen dus ongetwijfeld dezelfde artistieke passies.

Een foto die is geplaatst door Ian Thomas (@ianthomas) op 14 feb 2018 om 12:21 CET

bb 🌷🌞💘 Een foto die is geplaatst door null (@annacarinaschoeters) op 05 feb 2018 om 16:08 CET