Zo veel reactie dat ze moet ingrijpen: Jennifer Aniston gebruikt aparte telefoon voor Instagram

25 oktober 2019

07u57

Bron: ANP 0 Celebrities Tien dagen geleden maakte Jennifer Aniston haar debuut op Instagram, wat haar inmiddels 16,4 miljoen volgers heeft opgeleverd. De Friends-actrice wilde jarenlang niets weten van sociale media, maar ging na aandringen van een aantal collega’s uiteindelijk toch overstag. Wel onder haar eigen voorwaarden: om te voorkomen dat het een verslaving wordt, heeft Aniston een tweede telefoon in gebruik louter voor Instagram. Dat meldt de Los Angeles Times.

“De reden waarom ik er in eerste instantie niet aan wilde, is omdat mensen er teveel in op gaan. Ik wil dat niet, ik heb al genoeg afleiding in mijn leven. Daarom gebruik ik een apart toestel dat in mijn kantoor ligt. Wil ik wat posten, dan doe ik dat daar en verder niks. Het is leuk om te zien dat mijn account zo goed ontvangen wordt en ik vind het ook geinig om een beetje de draak met mezelf te steken. Daarnaast is het contact met fans mooi, omdat dat hen blij maakt,” aldus Jennifer.

Zelf volgt de actrice maar 179 accounts, waaronder die van Reese Witherspoon, Julia Roberts, Oprah Winfrey, Adam Sandler, Ryan Reynolds en haar ex-man Justin Theroux.