Zo vader, zo zoon, zo broer... voor deze celebs is acteren een family business MVO

08 januari 2019

21u48 5 Celebrities Acteertalent, soms zit het gewoon in de familie. Dat blijkt uit de vele gezinnen die hun leest van generatie op generatie hebben doorgegeven... en dat op het grote scherm. Zo vader, zo zoon. Zo broer, zo zus. Deze families verdienen de kost in de filmwereld.

De Culkins

Macaulay Culkin (38), die we nog kennen uit de ‘Home Alone’-films waarin hij als kind de hoofdrol speelde, liet tijdens de Golden Globes luid en duidelijk horen dat zijn broer Kieran (36) genomineerd was voor zo’n prijs. Dat deed hij door te doen alsof hij volledig uit de lucht viel. “Hey, Kieran is op de tv!” klonk het op Twitter. “Wat doet hij daar? Wacht? Is hij genomineerd?! Ik moet in het vervolg echt eens de telefoon opnemen als hij belt...”

Kieran was genomineerd voor ‘Beste Mannelijke Bijrol in een Tv-drama’ voor zijn prestatie in de reeks ‘Succession’. Jammer genoeg greep hij naast de award, tot ongenoegen van zijn oudere broer. “Verdorie, ik ga niet akkoord”, twitterde die. “’Alvin and the Chipmunks' is op tv, ik zal daar wel naar kijken in plaats van naar de awardshow.”

Macaulay en Kieran zijn niet de enige acteurs in de familie. Hun jongste broer, Rory Culkin (29), was al te zien in ‘Signs’ (2002), ‘Scream 4' (2011) en ‘Bullet Head’ (2017).

De Hemsworths

Eén van de meest prominente acteerfamilies van het moment is ongetwijfeld die van de Hemsworths. De Australische broers stapten stuk voor stuk in het acteerwereldje en ze zijn allemaal opvallend succesvol. Om te beginnen is er Chris Hemsworth (35), vooral bekend als superheld Thor in de Marvel-franchise. Daarnaast is er ook zijn jongere broer, Liam (28), die pas is getrouwd met zangeres Miley Cyrus. Hij was samen met haar te zien in de romantische film ‘The Last Song’ (2010) en had ook een vaste rol in de ‘The Hunger Games’-trilogie. Luke (38) is bij ons het minst bekend, maar hij heeft een rol in de populaire serie ‘Westworld’ en speelde daarnaast nog in films als ‘Thor: Ragnarok’ (2017) en ‘River Runs Red’ (2018).

De Skarsgårds

De Zweedse familie Skarsgård bracht al vele bekende acteurs voort. Zo begon het met Stellan (67), die wij kennen uit de twee ‘Mamma Mia!’-musicals, ‘Pirates of the Caribbean’ (2006) en ‘Thor’ (2011). Zijn 3 zonen, Alexander, Bill en Gustaf, volgden in zijn voetsporen. Alexander (42) kende zijn grote doorbraak in de vampierenserie ‘True Blood’, en speelde sindsdien onder andere in ‘The Legend Of Tarzan’ (2016) en de serie ‘Big Little Lies’. Bill (28) kennen wij vooral van een rol waarin we hem niet hérkennen. Hij speelde namelijk de monsterlijke clown in horrorfilm ‘It’ (2017). Gustaf (38) kennen we dan weer uit series als ‘Vikings’ en ‘West World’.

De Mikkelsens

Deze Deense acteurs schopten het tot in Hollywood. Mads Mikkelsen (53) kennen we als Hannibal uit de gelijknamige tv-serie. In de Bond-film ‘Casino Royale’ (2006) speelde hij dan weer de schurk Le Chiffre. En ook zijn broer heeft een voorkeur voor schurkenrollen. Zo speelde Lars Mikkelsen (54) de kwaadaardige Magnussen in de BBC-reeks ‘Sherlock’. Hij was ook te zien in de reeksen ‘House Of Cards’, ‘The Team’ en ‘Ride Upon The Storm’.

De Douglassen

Niet weg te denken uit Hollywood zijn vader en zoon Douglas. Kirk Douglas, inmiddels al 102 (!) jaar oud, zagen we in prenten als ‘Spartacus’ (1960), ‘20.000 Leagues Under The Sea’ (1954) en ‘The Man From Snowy River’ (1982).

Michael Douglas, zelf al 74 jaar, won dit jaar de Golden Globe voor ‘Beste Acteur in een Komische Serie’ voor zijn werk in ‘The Kominsky Method’. Hij was ook te zien in ‘Ant-Man’ (2015), ‘Basic Instinct’ (1992) en ‘Fatal Attraction’ (1987). Om de acteerfamilie nog wat groter te maken, is hij ook getrouwd met de beroemde actrice Catherine Zeta Jones.

De Afflecks

Ben Affleck (46) en zijn broer Casey (43) hebben allebei succes in de filmindustrie. Ben zien we tegenwoordig als Batman in de DC-franchise. Hij zal de rol in de komende prent ‘Avengers: Endgame’ ook op zich nemen. Daarnaast speelde hij al in ‘Justice League’ (2017), ‘The Accountant’ (2016) en ‘The Town’ (2010).

Casey won de Oscar voor ‘Beste Acteur in een Drama’ voor zijn hoofdrol in ‘Manchester By The Sea’ (2016), al was dat wel controversieel. Casey wordt namelijk beschuldigd van seksueel misbruik. Verder had hij ook nog rollen in ‘The Old Man And The Gun’ (2018), ‘Interstellar’ (2014) en ‘Gone Baby Gone’ (2007).

De Gyllenhaals

Jake en Maggie Gyllenhaal hadden de filmwereld in hun bloed zitten. Hun vader, Stephen, is een filmregisseur die onder andere ‘A Dangerous Woman’ (1993) voor zijn rekening nam. Hun moeder, Naomi, is een scenarioschrijfster. Jake Gyllenhaal (38) kennen we vooral uit zijn baanbrekende rol in ‘Brokeback Mountain’ (2005). Daarnaast zagen we hem naast Anne Hathaway in ‘Love & Other Drugs’ (2010) en speelde hij de hoofdrol in ‘Prince Of Persia’ (2010). Maggie Gyllenhaal (41) is momenteel te zien in de populaire tv-reeks ‘The Deuce’. Ze stonden ook al samen op de set, in onder andere ‘Donnie Darko’ (2001).

De Downeys

Waarom Robert Downey Jr. (53) altijd ‘junior’ genoemd moet worden? Omdat er voor hem al een Robert Downey Sr. (82) was, natuurlijk. Die laatste was te zien in onder andere ‘Putney Swope’ (1969), ‘Pound’ (1970) en ‘Hugo Pool’ (1997). Zijn zoon Robert kennen we als Iron Man uit het Marvel Cinematic Universe. Daarnaast kroop hij ook in de huid van ‘Sherlock Holmes’ (2009) en we zagen hem naast Zach Galifianakis in de komedie ‘Due Date’ uit 2010.

De Roberts’

Uiteraard kennen we Julia Roberts (51) als de beste. Ze schitterde in ‘Pretty Woman’ (1990), reisde de wereld rond in ‘Eat, Pray, Love’ (2010) en werd onsterfelijk als ‘Erin Brockovich’ (2000). Maar haar nichtje, Emma (27), is ook begonnen aan een eigen acteercarrière. Zo heeft ze een terugkerende rol in de serie ‘American Horror Story’, speelde ze een hoofdrol in de serie ‘Scream Queens’ en acteerde ze in films als ‘Nerve’ (2016), ‘Wild Child’ (2008) en ‘We’re The Millers’ (2013).

Julia’s broer en Emma’s vader, Eric Roberts (62), is ook acteur. Hem zagen we aan het werk in ‘The Dark Knight’ (2008), ‘The Expendables’ (2010) en ‘Best Of The Best’ (1989).

Julia’s halfzus, Lisa Roberts Gillan (54), speelde mee in films als ‘Made In Manhattan’ (2002) en ‘Runaway Bride’ (1999).