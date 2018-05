Zo traint Britney Spears voor haar 'Piece Of Me'-tournee SD

04 mei 2018

12u11

Bron: ANP 0 Celebrities Britney Spears (36) brengt elke dag meerdere uren door in haar 'home' gym, om helemaal fit te zijn voor haar 'Piece Of Me'-tournee die in juli van start gaat. Haar liefje Sam Asghari (24) helpt de zangeres daar graag een handje bij, zo is te zien in een van Britney's Instagram posts.

De zangeres plaatste een filmpje van haar en Sam op sociale media waarin de twee samen te zien zijn tijdens hun training. Britney en Sam voeren tegelijkertijd hun oefeningen uit en lijken er behoorlijk lol in te hebben. "Samen sterker!", schrijft Britney bij haar post.

Sam doet arm-oefeningen door Britney omhoog te duwen, waar zij tegelijkertijd haar benen traint met opwaartse bewegingen. Na elke push-up geeft de zangeres Sam vervolgens een kusje. Eindigen doet ze met een handstand tegen de muur.

Haar noeste arbeid lijkt vooralsnog vruchten af te werpen, want in Amerika vliegen de kaartjes voor haar tournee als zoete broodjes over de toonbank.

