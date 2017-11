Zo test de Bomma uit 'Familie' haar nieuwste collega



Annie Geeraerts, de Bomma uit ‘Familie’, verwelkomt maandagavond bekend volk in ‘Familie’: haar eigen schoonzoon! Wim Danckaert speelt Ward, een schoenenverkoper én de nieuwe love-interest van een van singles in de soap. Een primeur, want het is de allereerste keer dat Annie en Wim samen acteren. Annie vond dat ze haar nieuwe collega toch eerst aan een test moest onderwerpen: een wedstrijdje armworstelen. En kijk eens wie er won!

