Zó schattig is het zoontje van nieuwsanker Elke Pattyn

Bron: Instagram 0 rv Pattyn en haar zoontje Charlie. Celebrities Elke Pattyn is in augustus dit jaar mama geworden van haar zoontje Charlie. Het VTM -Nieuwsanker is natuurlijk dolgelukkig met de komst van haar oogappel, en dat mag iedereen ook weten. Op Instagram deelt Elke dan ook enkele innige foto’s van haar jonge oogappel.

"Uitblazen na z'n eerste vliegreis", schreef Elke bij het schattige kiekje. Het nieuwsanker en haar zoontje trokken er samen voor het eerst op uit, naar Berlijn. En met de hashtag #gingperfect maakt mama Pattyn ook duidelijk dat de trip vlekkeloos is verlopen.

"Uitblazen na z'n eerste vliegreis #Berlin #travellingwithababy #gingperfect"

Het nieuwsanker liet weten bij de geboorte van Charlie weten dat hij "wat te vroeg is gekomen en even moet aanspekken in de couveuse". "Maar hij is gezond en nog geweldiger dan we hoopten", aldus Elke nog toen. Pattyn en haar man André Berger hebben samen al een dochter Julie.

"Hi there!"

"Hoe de ochtend na zo'n gebroken nacht altijd te snel komt ;)"