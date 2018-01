Zo schattig: Enrique Iglesias deelt allereerste babyfoto TDS

19u45

Bron: Instagram 0 Instagram Celebrities Enrique Iglesias en zijn wederhelft Anna Kournikova werden in december de trotse ouders van een tweeling. De zanger heeft nu voor het eerst een foto gedeeld van een van z'n oogappels.

De kerngezonde tweeling werd geboren in een ziekenhuis in Miami. Ze kregen een dochtertje, Lucy, en een zoontje, Nicholas. Aan de hartjes op het roze kussentje te zien, kregen we Lucy nu voor het eerst te zien. "Mijn zonnestraal", schreef de zanger bij de foto.

Amerikaanse media voelden zich overigens een beetje bij de neus genomen door het koppel dat sinds 2001 samen is en nog geen kinderen had. Want alleen naaste familieleden en natuurlijk het koppel zelf wisten dat Anna Kournikova zwanger was.

My Sunshine Een foto die is geplaatst door null (@enriqueiglesias) op 16 jan 2018 om 18:39 CET