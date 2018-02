Zo romantisch: hiervoor activeert Kanye West opnieuw zijn Instagram-account DBJ

15 februari 2018

06u11 0 Celebrities Kanye West is terug op social media. De musicus plaatste een statusupdate op Instagram. Vorig jaar mei sloot Kanye zowel zijn Twitteraccount als zijn account op Instagram.

Kanye maakte zijn debuut in 2016 op Instagram. Hij trok vooral de aandacht toen hij na het afzeggen van een concert 99 foto's op het platform zette.

Nu is hij dan terug. Zijn eerste post in negen maanden is vrij simpel; het is een Valentijnskaartje. "Gelukkige Valentijnsdag, schat", staat er te lezen.

Een uurtje nadat de statusupdate was geplaatst had Kanye al bijna 250.000 likes te pakken.

Een foto die is geplaatst door Kanye West (@kanyewest) op 14 feb 2018 om 20:49 CET

