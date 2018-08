Zo reageert Rihanna nadat KLM de bagage van haar assistente verliest TDS

03 augustus 2018

22u11

Bron: Instagram 1 Celebrities Priscilla Ono, de make up-artieste van Rihanna, is al haar bagage kwijtgespeeld na een vlucht met KLM. Ze reisde niet alleen met persoonlijke items, maar ook met heel wat spullen die ze nodig heeft voor haar job. Rihanna schoot Priscilla via de sociale media te hulp.

Als make up-artieste voor Fenty Beauty, de cosmeticalijn van Rihanna, moet Priscilla de wereld rondreizen. Het was een ware nachtmerrie toen ze ontdekte dat al haar bagage vermist was. "KLM Airlines heeft mijn twee koffers verloren, die gevuld waren met mijn levenswerk. Er zitten spullen in die ik de afgelopen 14 jaar van mijn carrière heb verzameld, en die zijn onvervangbaar", schreef ze op Instagram.

Priscilla probeerde meteen contact op te nemen met de vliegtuigmaatschappij, maar werd naar eigen zeggen 40 minuten on hold gezet. Daarna werd de lijn plots verbroken, nog voor ze hulp had gekregen. Ze vroeg dan maar aan haar volgers op Instagram om KLM te taggen in de commentaren, zodat de maatschappij snel melding zou krijgen van het probleem. "Ik heb die koffers nodig, ze zijn mijn leven", liet ze nogmaals weten. Heel wat (al dan niet bekende) volgers van Priscilla sprongen al snel voor haar in de bres.

En ook Rihanna herself zag wat er was gebeurd, en besloot zich te mengen. Zij ging naar de pagina van KLM om aandacht te vragen voor de situatie. "Sorry KLM, maar Priscilla heeft met jullie maatschappij gereisd, en ze heeft nog steeds niets vernomen of gehoord over haar verloren bagage. Ik vraag dit omdat we morgen met een groot project beginnen en een beetje hulp welkom zou zijn, omdat haar werkmateriaal op jullie vlucht vermist is geraakt. Bedankt!"

Gelukkig kwam niet veel later het verlossende nieuws: KLM liet weten dat ze de koffers van de artieste hadden gevonden. "Ze worden met een speciale levering verzonden en zouden snel moeten arriveren. Nogmaals sorry voor het ongemak", aldus de maatschappij. Priscilla deelde nadien nog een foto om te bevestigen dat ze haar bagage wel degelijk goed en wel had ontvangen. Mét een boeketje bloemen dan nog. "Bedankt allemaal, bedankt aan iedereen die een bericht heeft gestuurd naar KLM", klonk het. "Ik ben zo dankbaar. Bedankt, bedankt, bedankt!!!"