Zo raakten de genitaliën van Harvey Weinstein misvormd MVO

17 juni 2020

20u06 0 Celebrities Tijdens de rechtszaak tegen filmproducent Harvey Weinstein in New York werd wel een erg opvallend staaltje bewijsmateriaal bovengehaald. Het ging om een foto van de geslachtsdelen van de 68-jarige man, die veroordeeld werd voor verkrachting. Eén van zijn beschuldigers, Jessica Mann, meende te weten dat zijn genitaliën verminkt waren en gebruikte dat als argument om aan te tonen dat hij haar wel degelijk misbruikt had. Maar hoe raakte Weinstein eigenlijk verminkt?

“De eerste keer dat ik hem volledig zag, dacht ik meteen dat hij misvormd was”, aldus Mann. “Of dat hij intersekse was. Ik vermoedde dat hij slachtoffer was van een brand, want hij had enorme littekens. Hij heeft geen testikels en zijn penis lijkt meer op een vagina.”

Weinstein zou de vreemde letsels, die er volgens de aanwezige jury gruwelijk uitzagen, hebben opgelopen in 1999. Toen raakte hij besmet met een levensbedreigende bacteriële infectie. Volgens een verslag in de New Zealand Herald zou hij er zo erg aan toe zijn geweest, dat hij bijna het leven liet. Hij overleefde de infectie uiteindelijk, maar hield er wel een permanente verminking van de genitaliën aan over.

Destijds hield Harvey het vaag. Hij sprak over “iets verkeerds dat hij had gegeten”. Volgens de Herald zou hij echter gangreen van Fournier hebben gehad, een zware infectie waarop oudere mensen en mensen met suikerziekte een hoger risico lopen.