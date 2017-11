Zo promoot Kim Kardashian nieuwe make-up collectie EDA

16u59

Bron: Instagram 0 Instagram Kim Kardashian Celebrities Dat Kim Kardashian (37) een wandelende goudmijn is, weet de wereld al langer dan vandaag. Nu illustreert het Amerikaanse reality-fenomeen dat ook letterlijk door zich van kop tot teen in goud te hullen.

Het is al goud wat blinkt bij Kim Kardashian. De 37-jarige Amerikaanse realityster zwierde gisteren een opmerkelijke foto op Instagram waarbij ze van kop tot teen in gouden glitters -en niets anders dan gouden glitters- is gehuld. Uiteraard zijn onthullende foto's schering en inslag op de social media account van Kardashian, maar dit beeld ging meteen viraal en was in geen tijd goed voor meer dan 1 miljoen vind-ik-leuks.

Ultralight Beams highlighters & glosses launching Dec 1st on KKWBEAUTY.COM Een foto die is geplaatst door Kim Kardashian West (@kimkardashian) op 28 nov 2017 om 06:20 CET

De foto is een campagnebeeld ter promotie van een reeks nieuwe highlighters en lip glosses voor KKW Beauty, Kim's eigen cosmeticalijn.

Voor de moeder van twee reden genoeg om meteen haar hele lijf (derrière incluis) in de strijd te gooien.