Zo pijnlijk! Deze sterren zijn door hun streken in bepaalde landen nooit meer welkom

TDS

09 juli 2018

17u53

De cast van 'Jersey Shore' is niet langer welkom in Seaside Heights, de plaats aan de kust van New Jersey die als uitvalbasis dient voor de realityreeks. Reden? Het drama, de onvoorspelbaarheid van de cast en de vele conflicten komen volgens het bestuur niet overeen met het familiale imago dat ze willen uitstralen. Verbannen door hun fratsen dus. En zij zijn niet de enige sterren die weten hoe dat voelt.

Beyoncé, verbannen uit Maleisië

Beyoncé is niet meer welkom in Maleisië. Volgens de staatsveiligheid van het Aziatische land zou ze met haar levensstijl en kleding de islamitische wetgeving overtreden. Maleisië is een moslimland, en de regels zijn er zeer strikt. Volgens het Amerikaanse muziektijdschrift Billboard weigerde de Amerikaanse zangeres voor een concert alleen kleding te dragen die haar bovenlichaam en schouders bedekt en tot haar knieën reikt. Ook mag er op het podium niet worden gesprongen of geschreeuwd. Beetje moeilijk natuurlijk, als je Beyoncé bent.

Jay-Z, verbannen uit China

De wederhelft van Beyoncé, Jay-Z, weet hoe het voelt. Hij werd verbannen uit China omdat ministerie van cultuur niet wou dat de bevolking werd blootgesteld aan de vunzige en vulgaire teksten van de rapper. Zijn concert werd door de overheid afgelast.

Snoop Dogg, verbannen uit het Verenigd Koninkrijk, Australië, Noorwegen, en Nederland

Snoop Dogg kwam al meermaals in opspraak met zijn criminele verleden. Drugs, geweld: de rapper bleek er niet vies van te zijn. Hij droeg zijn reputatie steeds met zich mee, en betaalde daar ook een prijs voor. Hij werd verbannen uit het Verenigd Koninkrijk, Australië, Noorwegen, en zelfs Nederland. In de loop der tijd werden er enkele opgeheven, maar een ticket naar Noorwegen kan de rapper nog steeds niet boeken.

Alec Baldwin, verbannen uit de Filippijnen

Alec Baldwin is een komiek. Maar één grap in 2009 kwam hem wel heel duur te staan. In 'The Late Show met David Letterman' grapte Baldwin dat hij graag nog meer kinderen zou willen, en dat hij daarvoor met de gedachte speelde een Filipijnse postorderbruid te bestellen. Dat schoot duidelijk in het verkeerde keelgat bij de Filipijnse overheid, want Baldwin mag het land niet meer binnen. Een senator waarschuwde de acteur niet naar het land af te reizen. Deed hij dat toch, dan zou de acteur geconfronteerd worden met geweld.

Paris Hilton, verbannen uit Japan

Paris Hilton werd in 2010 opgepakt in Las Vegas voor cocaïnebezit. Ze pleitte later schuldig, en dat leverde haar een inreisverbod op voor het land van de rijzende zon. Toen ze aankwam in de luchthaven mocht ze meteen een retourtje boeken. Ze is overigens niet de enige, want ook de Rolling Stones zijn door drugsverhalen niet welkom in Japan.

Brad Pitt, verbannen uit China

Brad Pitt heeft enkele jaren terug kwaad bloed gezet bij de Chinese autoriteiten. Zijn hoofdrol in de film ‘Seven Years in Tibet’ uit 1997 werd daar niet bepaald goed onthaald, omdat Pitt zo de Tibetaanse strijd voor onafhankelijkheid zou steunen. Het gevolg? Hij mocht het land niet meer in. China heeft nog meer artiesten op hun zwarte lijst staan om die reden, want ook Richard Gere, Harrison Ford, Martin Scorcese, Oasis en Björk zijn niet welkom.

Boy George, verbannen uit Amerika

De Amerikaanse autoriteiten hebben enkele jaren terug een visumaanvraag van Boy George geweigerd omdat er een rechtszaak tegen hem liep in Engeland. George werd ervan verdacht een man die hij via een datingsite had ontmoet tegen zijn wil te hebben vastgehouden in zijn appartement in de Britse hoofdstad. Dat de Britse zanger van plan was gratis op te treden voor de afvalverwerkingsdienst van New York, kon zijn verbanning niet helpen.

Miley Cyrus, verbannen uit China

Nee, het zijn niet de schunnige dansmoves, foute outfits en bosjes okselhaar waarmee Miley het te bont maakte voor China. Wél een foto waarbij ze haar oogleden naar buiten trok zodat het spleetjes werden. Voor de Chinezen kon dit niet door de beugel omdat ze zo Aziaten belachelijk zou maken. Ze bestempelden haar als racistisch, en Miley mocht het land niet meer in.

Chris Brown, verbannen uit Engeland

Nadat bekend raakte dat Chris Brown bijzonder losse handjes had, besloten niet alleen Canada en Australië, maar ook Engeland om Chris Browntijdelijk de toegang te ontzeggen. Hij moest er zelfs een Michael Jackson tribute concert voor afzeggen.

David Guetta, verbannen uit Sri Lanka

De dancegod mag samen met maatje en collega Akon niet meer naar Sri Lanka, omdat ze in hun muziekvideo van Sexy Chick een spannende pool party hielden vlakbij een Boeddhabeeld. En daar konden ze in Sri Lanka niet mee lachen.

Lady Gaga , verbannen uit Indonesië

Met 'Bon This way' wil Lady Gaga duidelijk maken dat iedereen het recht heeft om zichzelf te zijn. Of je nu homo, hetero, transseksueel of bi bent: You're on the right track. Een boodschap die ze in Indonesië onaanvaardbaar vinden. De zangeres werd satanistisch genoemd, haar concert afgezegd, en ze was niet meer welkom. Om dezelfde reden wordt de muziek van Lady Gaga ook niet meer gespeeld in Maleisië.

Lily Allen, verbannen uit Amerika

Dat Lily geen katje is om zonder handschoenen aan te pakken, hadden we al wel begrepen. Toen ze in 2007 gearresteerd werd voor het slaan van een fotograaf resulteerde dat in een opschorting van haar werkvisum, waardoor ze de Verenigde Staten niet meer in mocht. F*ck you, moet ze ongetwijfeld gedacht hebben.

The Beatles, verbannen uit De Filippijnen

De Britse popgroep mocht de Filippijnen niet meer in nadat ze het gedurfd hadden om een ontbijt in het Presidentiële Paleis met first lady Imelda Marcos af te slaan. Ze werden meteen het land uitgestuurd, en toen ze op de luchthaven hun terugvlucht wilden nemen werden ze uitgescholden en aangevallen door woedende Filipijnse burgers.

Sacha Baron Cohen, verbannen uit Kazachstan

Deze zagen sommigen allicht wel aankomen: Sacha Baron ‘Borat’ Cohen mocht zich lange tijd niet meer in Kazachstan vertonen, met name door de manier waarop het land voorgesteld werd in zijn films. Ondertussen is de overheid er wel bijgedraaid, en kan de acteur het land weer betreden.

Jerry Lee Lewis, verbannen uit het Verenigd Koninkrijk

De Amerikaanse country- en rock-'n-rollzanger Jerry Lee Lewis kwam in 1958 in zeer nauwe schoentjes te zitten, toen bleek dat hij getrouwd was met zijn eigen achternicht. het schandaal brak helemaal los toen bleek dat zij toen amper dertien jaar oud was. Omdat hij met een familielid in het huwelijksbootje was gestapt werd hem de toegang tot het Verenigd Koninkrijk ontzegd.