Zo pijnlijk! Deze sterren ruïneerden hun carrière met één stommiteit TDS

24 mei 2018

18u06

Bron: Eigen berichtgeving 0 Celebrities Het grote succes: ’t is niet voor iedereen weggelegd. Sommige artiesten timmeren jarenlang aan hun carrière, andere worden van de ene dag op de andere bekend. Maar het kan ook minstens even snel bergaf gaan. Deze celebs zagen hun carrière kapotgaan met één stommiteit .

1. Milli Vanilli: playbackschandaal

In 1990 werd de popwereld opgeschrikt door een groot schandaal. Milli Vanilli, gevormd door Fab Morvan en Rob Pilatus, viel genadeloos door de mand. Het duo was razend populair, ze wonnen dat jaar zelfs de Grammy voor de Beste Nieuwe Artiesten. Eerder hadden ze al vijf top 10-hits gescoord - waaronder de nummer 1-single 'Girl I'm Gonna Miss You' - en een grootschalige concerttournee afgewerkt met tienduizenden bezoekers per keer.

Maar tijdens een optreden in Connecticut dat live op MTV werd uitgezonden, liep het mis. Tijdens hun hit 'Girl You Know It's True' begon het muziekbandje te haperen, waardoor duidelijk werd dat Fab en Rob aan het playbacken waren. Beschaamd renden ze van het podium af.

De omvang van het schandaal werd alleen maar groter, toen bleek dat de twee geen enkele noot op hun platen zelf hadden ingezongen. Alles was opgezet spel. De manager van de groep vond de originele zangers 'niet knap genoeg' en huurde Fab en Rob in om als gezicht van de groep naar buiten te treden.

Met dit schandaal verloor Milli Vanilli in een klap al hun aanzien. Fans reageerden woest, er werden zo'n 30 juridische processen tegen de twee aangespannen voor het bedrog. Hun Grammy konden ze weer inleveren, en een Amerikaanse rechter bepaalde dat iedereen die muziek van Millie Vanilli had gekocht, recht had op teruggave van hun geld. De naam Milli Vanilli raakte voor eeuwig besmet.

2. Isaiah ' Dr. Burke' Washington (54): discriminatie

Shonda Rhimes, het brein achter 'Grey's Anatomy', kreeg in 2007 te maken met discriminatie op de set. Ze moest acteur Isaiah Washington, die dr. Burke vertolkte, op staande voet ontslaan omdat hij zijn homoseksuele collega T.R. Knight faggot ('flikker') had genoemd. T.R. Knight was toen nog maar pas uit de kast gekomen als homo.

Isaiah Washington zag zijn vertrek uit de ziekenhuisserie die al loopt sinds 2005 totaal niet aankomen. "Ik dacht gewoon dat ik een contractbespreking had", zei hij. "Ik was daar om mijn toekomst te bespreken. Ik heb alles gedaan wat het netwerk me heeft gevraagd. Maar blijkbaar zaten we niet op dezelfde golflengte."

Er gingen evenwel al langer geruchten van discriminerende en beledigende opmerkingen de ronde over de acteur. Washington probeerde het incident nog te ontkennen, maar nam toen tot ieders verbazing opnieuw het gewraakte woord in de mond. Op de rode loper van de Golden Globes werd het ook al erg ongemakkelijk. "Ik ben dol op homo's en wilde homo zijn. Mag ik alsjeblieft homo worden?" kraamde hij toen uit. Vanaf dan zag de acteur zijn populariteit als sneeuw voor de zon verdwijnen.

3. Ashlee Simpson (33): playbackbedrog

Het publiek werd helemaal wild toen Ashlee Simpson in 2004 het podium van 'Saturday Night Live' betrad. De zangeres was toen razend populair en zou er haar hits 'Pieces of Me' en 'Autobiography' brengen. 'Pieces of me' verliep vlot, maar toen ging het grondig mis.

Achter de schermen werd het verkeerde bandje gestart bij de muziek die de band speelt. 'Autobiography' had moeten beginnen, met het nummer dat ze net had gebracht klonk opnieuw. Inclusief de zang. Ashlee probeerde het incident te verdoezelen met een paar gênante danspasjes vooraleer het podium te verlaten, maar het kwaad was geschied. Tijdens volgende optredens werd ze uitgefloten en uitgejouwd, en de verkoopcijfers van haar muziek kelderden. Haar carrière kwam nooit meer van de grond.

4. Sharon Stone (60): filmflop

Nadat ze de hoofdrol speelde in de iconische prent ‘Basic Instinct’ (1992), gold Sharon Stone als een sekssymbool. Ze won een Golden Globe en werd genomineerd voor een Oscar voor haar rol in 'Casino'. Maar in 2006 maakte ze de grootse fout uit haar carrière, toen ze tekende voor het snel te vergeten ‘Basic Instinct 2’. Het vervolg op de erotische thriller werd een megaflop, de recensies waren vernietigend.

"Na die film wou niemand nog met mij werken. Ik weet nog hoe ik in de keuken zat met mijn manager aan de lijn, aan het janken", zei Stone in een interview. Sindsdien werd het heel wat stiller rond de actrice, en wist ze geen enkele hoofdrol meer te strikken. Begin dit jaar kwam daar echter verandering in, toen ze net voor haar 60ste kon acteren in een HBO-serie van Steven Soderbergh. "Ik kan nauwelijks uitdrukken hoeveel deugd dat doet. Ik heb voor het eerst sinds lang weer een manager, omdat ik dacht: 'Ja hoor, ik kan het nog!’"

5. Megan Fox (32): te grote mond

Megan Fox was razend populair in 2007, toen de eerste ‘Transformers’-film uitkwam met haar als sexy sidekick. Ook in de tweede film uit de reeks was ze te zien, maar daarna werd ze plots ontslagen. “Eigen schuld”, klonk het bij regisseur Michael Bay. Megan had namelijk nogal wat gal over hem gespuwd in een interview.

“Michael wil Napoleon zijn op de set, hij wil een gevaarlijke, grootse reputatie”, had de actrice verklaard. “Tijdens het filmen zou hij nog het liefst gezien worden als Hitler. Maar buiten de set is hij eigenlijk heel verlegen. Hij heeft géén sociale vaardigheden, en dat is best schattig.”

Het bleek geen goed idee om dat te zeggen over een man die haar op elk moment de deur kon wijzen. “Toen ze met dat interview naar buiten kwam, zei Steven Spielberg me dat ik haar meteen moest ontslaan,” verklaarde Bay. “Ik was niet gekwetst, want ik wist dat Megan graag reacties uitlokte. Dat deed ze alleen op de verkeerde manier. Sorry Megan, dat ik je 12 uur liet werken. Sorry dat ik je op tijd deed opdagen. Een film opnemen is niet altijd rozengeur en maneschijn.”

In een later interview bekende Megan dat het absoluut geen geen slimme zet was. “Mijn ontslag bij ‘Transformers’ was het laagtepunt van mijn carrière. Het enige dat ik had moeten doen om terug aan de slag te gaan, was mijn verontschuldigingen aanbieden. Maar ik vond mezelf heel wat op mijn 23ste, dus dat deed ik niet. Nu besef ik hoe stom ik toen ben geweest.” Sindsdien verscheen Megan nog in een aantal andere films en tv-series, maar het merendeel flopte. Met haar carrière is het nooit meer helemaal goedgekomen.

6. Sinéad O’Connor (51): te felle kritiek

Er leek een lange en succesvolle carrière weggelegd voor Sinéad O’Connor. Toen ze op haar 20ste haar eerste album uitbracht, werd ze meteen uitgeroepen tot een nieuw en groot talent om in de gaten te houden. Maar O’Connor zag haar bekendheid vooral als een kans om haar moeilijke jeugd te delen en felle kritiek te uiten, vooral tegen de katholieke kerk. Eerst kon ze nog op begrip rekenen, maar dat sloeg bij velen om in ergernis.

Het dieptepunt bereikte ze in 1992, toen ze live op tv voor de camera's een foto van paus Johannes Paulus II verscheurde. Ze deed dit uit protest tegen kindermisbruik binnen de katholieke kerk. "Fight the real enemy!" tierde ze. De wereld was op zijn zachtst gezegd in shock. O’Connor werd tijdens een later concert massaal uitgejoeld, het betekende het einde van haar hoogdagen.

7. Katherine Heigl (39): d ivagedrag

Katherine Heigl, vooral bekend door haar rol als dokter Izzie Stevens in 'Grey's Anatomy', leek aardig op weg om een veelgevraagde en bijzonder populaire actrice te worden. Maar toen ze flinke kritiek uitte op de komedie 'Knocked up', waarin ze nochtans een hoofdrol speelde, was het tij gekeerd.

"Het was seksistisch", zei de actrice tegen het Amerikaanse tijdschrift Vanity Fair. "Vrouwen worden afgeschilderd als sluw, humorloos en preuts, terwijl de mannen schattige jongetjes zijn die gewoon houden van plezier. Ik speel zo'n bitch, waarom is ze zo'n spelbreker? Waarom zet je vrouwen zo neer? Het is moeilijk voor me om van de film te houden."

Die boodschap kwam aan. Het gevolg? Ze kwam ondankbaar over en erger: niet loyaal. Bovendien lekten steeds meer verhalen uit over divagedrag, wat haar carrière onmogelijk maakte. Zo wilde ze geen Emmy Award voor haar rol in ‘Grey’s Anatomy’ “omdat de scripts te slecht geschreven waren en de verhaallijn van Izzie er enkel voor de ratings was.”

Toen haar films flopten, wilde Katherine wel plots terugkeren naar ‘Grey’s’. Maar de serie, die ze publiekelijk vaak genoeg had bekritiseerd, pikte dat niet. Haar succes kwam al snel op een dood spoor te zitten, en haar carriere bleef in het slop.

8. Natalia Kills (31): kandidaat genadeloos afgekraakt

Simon Cowell heeft het gehad met de Engelse zangeres Natalia Kills en haar zingende Nieuw-Zeelandse echtgenoot Willy Moon. Het koppel zat in de jury van de Nieuw-Zeelandse 'X-Factor' en ging zo tekeer tegen een kandidaat als geen enkel jurylid ooit had gedaan.

Arme Joe Irvine zal zijn kandidatuur bij 'X-Factor' nog lang herinneren. Hij kreeg beledigingen naar zijn hoofd geslingerd die ongetwijfeld bijzonder hard aankwamen. Natalia Kills trok van leer tegen Joe en zei dat hij een flagrante kopie was van haar echtgenoot. “Van je haar tot je pak, een walgelijke kopie van mijn man. Heb je echt geen greintje respect voor originaliteit?”, zette Kills haar tirade in. “Ik ben beschaamd om hier te zitten en om mijn mening over je te moeten geven.”

Haar man Willy Moon ging gretig verder op de scheldpartij van zijn vrouw en vergeleek Joe met de seriemoordenaar uit de Hitchcock-film ‘Psycho’. “Ik heb het gevoel dat je de huid van iemand op je gezicht gaat naaien en iedereen hier in het publiek gaat vermoorden”, merkte Moon weinig fijnzinnig op.

De tirade van het koppel schoot niet alleen bij de kijkers maar ook bij de organisatie in het verkeerde keelgat. “We denken niet dat Kills en Moon de juiste mensen zijn om in de jury van X Factor te zetelen en ze zullen dus onmiddellijk de show verlaten”, liet TV3 in een statement weten. “Deelnemers geven het beste van zichzelf in deze competitie en ze zouden professionele en constructieve feedback moeten krijgen." Kills en Moon werden de laan uitgestuurd, en hun carrière is alle heisa nog steeds niet te boven gekomen.