Zo ontdekte Andrew Ridgeley dat voormalige Wham!-collega George Michael dood was

12 oktober 2019

15u36 0 Celebrities Tussen 1981 en 1986 vormde Andrew Ridgeley (56) samen met George Michael het popduo Wham!, bekend van onder meer ‘Wake Me Up Before You Go’. Hoewel de groep geen lang leven beschoren was, bleven de twee zangers contact houden. Tot George Michael in 2016 overleed. In zijn biografie, ‘Wham! George Michael & Me’, vertelt Ridgeley hoe hij de dood van zijn voormalige collega te weten kwam.

In zijn biografie vertelt Andrew Ridgeley over zijn carrière bij Wham!, maar ook over zijn voormalige collega, George Michael. Die overleed op kerstdag 2016 in zijn huis in Oxfordshire, op 53-jarige leeftijd. Ridgeley beschrijft hoe hij Michael die dag een sms’je stuurde om hem te bedanken voor een cadeau dat hij gekregen had en om hem fijne feestdagen te wensen. Vijf minuten later werd hij opgebeld door Melanie, de zus van Michael. “Ik dacht oprecht dat ze me belde om me een fijne kerst te wensen, of misschien was ze bij George en de familie en belden ze me op om een bijeenkomst te organiseren”, schrijft Ridgeley. “Er was zeker niets dat me kon voorbereiden op het afgrijselijke nieuws dat volgde - dat George overleden was. Het nieuws was een slag in mijn gezicht. Het was alsof mijn wereld vanonder me werd getrokken. Ik legde de telefoon neer en begon - dubbelgevouwen van verdriet - te huilen. Ik voelde me kapot van droefheid.”

Dood

Ridgeley beschrijft ook hoe moeilijk hij het had met de oorzaak van Michaels dood: een verzwakte hartspier en een vervette lever. “De omstandigheden van zijn dood leken zo onduidelijkheid, waardoor het rouwen zo pijnlijk was - er was geen enkele manier om het te kunnen verwerken. Uiteindelijk werd een hartaandoening als oorzaak aangeduid, maar er bleven toch enkele vragen. Hij leek in goede gezondheid te zijn en er zijn nog steeds enkele conflicterende getuigenissen over de avond voor hij stierf. Het lijkt erop dat we nooit zullen weten wat er echt gebeurde.”