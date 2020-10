Zo moet het dus niét: Lana del Rey maakt fans boos met visnet-mondmasker TK

Bron: ANP 0 Celebrities Je zou denken dat iedereen ondertussen doorheeft hoe je een mondmasker moet dragen, maar Lana del Rey is toch nog niet helemaal mee met de actualiteit. De zangeres droeg vrijdag tijdens een meet and greet in boekhandel Barnes & Noble in Los Angeles braaf een mondkapje, maar het bleek een visnetexemplaar zonder al te veel nut te zijn.

Elizabeth Woolridge Grant (35), zoals de zangeres echt heet, organiseerde in de winkel een signeersessie voor haar nieuwe boek ‘Violet Bent Backwards Over The Grass’. Ze droeg daarbij een zilveren mondkapje met gaatjes. Heel stijlvol, maar ook compleet nutteloos in de strijd tegen het virus.

Lana zat in een afgesloten stukje van de winkel, maar er verschenen toch heel wat foto’s op sociale media waarop ze met fans in contact was. Daarbij hield de zangeres weinig afstand. Haar fans reageren verontwaardigd en noemen de keuze onverantwoord. “Ze is een echte ‘Karen’ geworden”, klinkt het onder meer. En ook: “We zijn gedoemd om te sterven”, een knipoog naar ‘Born To Die’, de titel van haar album uit 2011.

