Zo moeder, zo dochter? Mama van 'Temptation' Megan waagt zich aan pikante fotoshoot IDR

04 juni 2018

14u10 1 Celebrities Een van de meest opvallende kandidaten van het voorbije seizoen van 'Temptation Island' was ongetwijfeld de Oostendse Megan Desaever (18). Haar relatie met Kevin was wekenlang hét gespreksonderwerp aan menig koffiemachine en op sociale media, maar nu doet ook Megans mama Vanessa van zich spreken. En dat met een erotisch getinte fotoshoot.

Vanessa lijkt net als Chantal, de mama van Pommeline vorig jaar, ook een graantje van het succes van haar dochter te willen meepikken. Zo was Chantal samen met haar dochter te gast bij Jani voor een heuse make-over.

Megans mama pakte het weliswaar ietsje anders aan. Zij had een studioshoot waarbij ze poseerde in een zwarte, leren bikini. Of het resultaat geslaagd is? Dat laten we volledig aan uw oordeel over...