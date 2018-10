Zo lang duurt het voor Ed Sheeran 86.000 euro verdiend heeft TK

10 oktober 2018

10u51

Bron: Companies House / The Sun 0 Celebrities Eén dag. Dat is de tijd die Ed Sheeran vorig jaar nodig had om 75.000 pond (zo'n 86.000 euro) te verdienen. Dat is omgerekend een slordige 3.500 euro per uur. In totaal maakte de twintiger in 2017 maar liefst 27 miljoen pond (31 miljoen euro) winst.

Hij is nog maar 27 jaar oud, maar Ed Sheeran is nu al de rijkste solo-artiest ter wereld. Dat blijkt uit de belastingaangifte van zijn bedrijf 'Ed Sheeran Limited', die deze week openbaar gemaakt werd. In totaal had zijn bedrijf een omzet van 36.293.611 pond - een dikke 41,5 miljoen euro. De totale winst bedroeg 27 miljoen pond, oftewel 75.000 pond per dag of 3.125 pond per uur.

Aan deze bedragen hangt natuurlijk wel een fikse belasting vast: uit zijn aangifte blijkt dat de artiest maar liefst 5.293.424 pond betaalde op die winst, omgerekend 6 miljoen euro. Volgens The Sun is dat meer dan Facebook moest afgeven in 2015 en 2016.

Dat alles wil zeggen dat Sheeran vorig jaar zijn collega Adele voorbijstak: zij verdiende 'maar' 26.000 euro per dag. Daar moeten we wel een kleine kanttekening bij maken, want Adele ging - in tegenstelling tot Sheeran - vorig jaar niet op tournee en bracht eveneens geen nieuwe muziek uit. Zij verdiende dat bedrag dus zonder iets te doen.

Bescheiden salaris

Zelf hecht Sheeran overigens weinig belang aan zijn financiële situatie. Hij keerde zichzelf bijvoorbeeld een relatief klein salaris uit vanuit zijn bedrijf, waarvan hij overigens de enige werknemer is: 8.164 pond (9.350 euro) per maand. De zanger van 'Shape Of You' heeft wel een goed gespijsde rekening: uit de aangifte blijkt dat 'Ed Sheeran Limited' meer dan 16 miljoen pond cash geld (18,3 miljoen euro) op de bank heeft staan.

"Een cent verdienen is een cent uitgeven voor mij", liet Sheeran in het verleden al optekenen. "Ik hecht er niet veel belang aan, volgens mij is geld de wortel van al het kwaad. Ik ben zoveel vrienden kwijtgeraakt toen ik geld begon te krijgen. Ik vind het veel belangrijker dat mijn familie en vrienden ok zijn. Ik doneer bijvoorbeeld heel wat aan kinderziekenhuizen in mijn buurt en aan andere goede doelen. Als ik genoeg heb om comfortabel te leven, kan ik met de rest anderen helpen." Wat niet wil zeggen dat de man nooit eens een 'folieke' koopt, want hij liet al een heuse privékroeg installeren in zijn huis.