Zo kwam de befaamde ‘My eyes, my eyes’-scène uit ‘Friends’ tot stand SDE

24 juni 2020

17u26

Bron: Variety 0 Celebrities In een dubbelgesprek met Jennifer Aniston (51), dat in Variety verscheen, verklapt Lisa Kudrow (53) hoe een van de bekendste scènes uit ‘Friends' tot stand kwam.

Wie al eens naar ‘Friends’ heeft gekeken, herinnert zich waarschijnlijk wel ‘The One Where Everybody Finds Out’, de aflevering waarin de vrienden ontdekken dat Monica (Courteney Cox) en Chandler (Matthew Perry) een verhouding hebben. Phoebe (Lisa Kudrow) kijkt uit het raam van Ross’ appartement en ziet hoe de twee geliefden elkaar uitkleden. “My eyes, my eyes”, gilt ze daarop. Die zinsnede was geïnspireerd door collega Matthew Perry, verklapt Lisa nu in een dubbelinterview met Jennifer Aniston, dat in Variety verscheen.

“Die ‘My eyes! My eyes!’ ... Zo zei Matthew Perry dingen", herinnert ze zich. “Ik vroeg dan ook z'n toestemming voor we dit opnamen. Ik zei: ‘Ik weet niet of je de repetitie gezien hebt, maar ik zeg dus ‘My eyes! My eyes’ op de manier waarop jij dat doet. Dus ik moet even weten of je dat oké vindt. Indien niet zal ik het op een andere manier zeggen.' En hij antwoordde: ‘Prima, ga ervoor!’”

Mooie herinneringen, en gelukkig heeft Lisa de reünie-show om naar uit te kijken. Die wordt na de quarantaine opgenomen. Veel details zijn er echter nog niet bekend. “Ik kan niet wachten", zegt ze. “We weten wel niet alles. Ik denk dat het de bedoeling is dat ook wij verrast worden door sommige dingen.

Lees ook

Jennifer Aniston en Lisa Kudrow houden eigen ‘Friends’-reünie: “Een stukje van mij stierf toen de show stopte”