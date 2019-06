Zo kwam David Bowie aan zijn verschillend gekleurde ogen SD

Bron: The Telegraph 0 Celebrities In 2016 overleed David Bowie op 69-jarige leeftijd. Een van de meest opvallende kenmerken van de Britse muzikant waren zijn ogen, die een andere kleur hadden. Bruin aan de ene kant, blauw aan de andere kant. Dat kenmerk had hij te danken aan zijn jeugdvriend, George Underwood, vertelt die aan de Britse krant The Telegraph.

George Underwood vertelt aan The Telegraph dat hij en David Bowie vrienden waren sinds ze negen jaar oud waren. In 1962, toen ze vijftien jaar oud waren, maakten ze echter ruzie. “Om even duidelijk te zijn, de ruzie ging over een meisje waar we allebei verliefd op waren", vertelt Underwood. “Ze kwam naar het feestje voor mijn 15de verjaardag. Iedereen was dronken om acht uur ‘s avonds, David ook. Ik was verstandig en slaagde erin om een afspraakje met haar te versieren. Maar op de dag zelf belde David me op en zei hij dat ze hem verteld had dat ze niet met me wilde afspreken omdat ze met hem op date wilde.”

Toch ging Underwood later die avond naar hun plaatselijke jeugdclub, waar hij ontdekte dat het meisje er al lang op hem zat te wachten. “Dus ik was erg kwaad op hem", vertelt hij. “Tijdens de pauze op school sloeg ik hem.” De klap zorgde ervoor dat één pupil zich permanent verwijdde, zodat het leek alsof de ogen van Bowie een andere kleur hadden. “Later zei David dat ik hem een gunst had verleend, want iedereen praat over zijn ogen, niet?”