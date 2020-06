Zo kreeg Shiloh Jolie-Pitt haar naam SDE

09 juni 2020

09u25

Bron: Vanity Fair 0 Celebrities Heb je je ooit afgevraagd hoe Shiloh (14), de dochter van Brad Pitt (56) en Angelina Jolie (45), aan haar bijzondere naam kwam? Dan heb je geluk, want de actrice legt aan Vanity Fair het idee erachter uit.

Het was Angelina zelf die ‘Shiloh’ uitkoos voor haar eerstgeborene. En de naam gaat al lang mee in de familie, legt ze uit aan Vanity Fair. “Mijn ouders hadden hun eerste kind bijna zo genoemd, maar ze kregen een miskraam. Shiloh Baptist. Ze kozen voor de naam omdat m'n vader (acteur Jon Voight, red.) aan het filmen was in Georgia, en het de meest zuidelijke naam was die ze konden bedenken." Angelina hoorde het verhaal, en de naam bleef hangen. “Ik heb de naam altijd mooi gevonden", geeft ze toe. “Wanneer ik naar hotels ging, gebruikte ik die naam, Shiloh Baptist, als schuilnaam. Ik gebruikte hem toen Brad naar hotels belde waar ik verbleef."

Shiloh is trouwens een Hebreeuwse naam uit de Bijbel, die ‘vrede’ of ‘overvloed’ betekent.

