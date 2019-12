Zo komt Henry Cavill aan de perfecte sixpack BDB

26 december 2019

13u00

Bron: People 0 Celebrities Henry Cavill (36) gaat tot het uiterste wanneer hij op de set staat. Voor de Netflix-serie ‘The Witcher’ dronk de acteur dagenlang geen water. Het doel? Ervoor zorgen dat z’n sixpack nog beter uit de verf kwam.

Wie al een aflevering van de nieuwe Netflix-hit ‘The Witcher’ gezien heeft, kan niet naast het geweldige lichaam van hoofdrolspeler Henry Cavill kijken. In de serie moet de acteur uit de kleren en dat wil zeggen dat hij dus perfect in shape moest zijn tijdens de opnames.

Miserabel

In ‘The Graham Norton Show’ onthulde Cavill hoe hij z’n sixpack nog beter in de verf zette. “De dag voor zo’n scène opgenomen werd en de dag zelf dronk ik geen water. Dat was eigenlijk verschrikkelijk lastig. Ik was zodanig gedehydrateerd dat ik water kon ruiken.”

Door geen water te drinken, leek de huid van de acteur extra dun en zat die strakker rond z’n spieren. Daarnaast deed Cavill voor elke opname ook enkele sit-ups. “Eerlijk, eigenlijk voelde ik me in die tijd soms de meest miserabele persoon op aarde”, vervolgt hij.